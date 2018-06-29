Инкубатор для стартапов. Топ-10 фактов о крупнейшем технопарке в Украине

Благодаря ІТ-парку должно быть создано 14 тыс. рабочих мест

Во Львове начинается строительство крупнейшего технологического парка в Украине - Innovation District IT Park. Журнал Новое Время собрал самые интересные факты об этом проекте.

1. Возведение Innovation District IT Park обойдется в $160 млн и будет завершено к 2028 году.

2. В ближайшие 2,5 года запланирована постройка офисов общей площадью 70 тыс. м2, детского сада, торгового центра и университета.

3. Технологический парк будет включать в себя 6 восьмиэтажных офисных зданий общей площадью 164 тыс. м2, 22-этажный бизнес-центр высотой до 79 м и 12-этажный бизнес-центр высотой до 42 м. Большая часть офисов будет сдана в аренду IT-компаниям и международным миссиям.

4. Все офисные здания в парке будут отвечать требованием бизнес-класса А. Это самый высокий класс помещений, которые имеют полную оптимизацию и автоматизацию всех систем жизнеобеспечения, а также собственную службу безопасности.

5. На территории парка возведут также семиэтажный отель на 150-200 мест высотой до 30 м для приезжих посетителей технопарка. Площадь гостиничного комплекса – 5,7 тыс. м2.

6. В университетском кампусе площадью 10 тыс. м2 студенты смогут реализовывать проекты и разрабатывать идеи для стартапов. Тут будут работать самые инновационные учебные программы западноукраинских вузов - магистратура в области управления технологиями Львовской бизнес-школы, интернета вещей и искусственного интеллекта Львовского политехнического национального университета и компьютерных наук Украинского католического университета, а также программ Львовского национального университета имени Франко.

7. В перспективе Innovation District IT Park должен обеспечить 14 тыс. рабочих мест.

8. На территории технопарка построят торговый центр общей площадью 12,9 тыс. м2 с дополнительными услугами для посетителей парка. Тут будут отделения банков, магазины, фудкорт, спортивный клуб с десятиметровым бассейном, химчистка и автомойка.

9. В детском саду при технопарке будут изучать английский язык и азы программирования.

10. Общая площадь застройки Innovation District IT Park – 10 га. Технопарк будет расположен во Львове между улицами Стрыйская, И. Чмолы, Козелецкая и Луганская. Расстояние до аэропорта составит 7 км, до железнодорожного вокзала - 4,7 км, до центра города - 4 км.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №24 от 27 июня 2018 года