Зеленский после разговора с Рютте пообещал «новости по ПВО»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Речь шла в частности об усилении ПВО и программе PURL.

Об этом сообщил Офис президента во вторник, 14 апреля.

«Сила для ПВО — это наш ключевой приоритет, и жизнь людей должна быть защищена. Готовим новости по PURL», — заявил по итогам разговора Владимир Зеленский.

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1 апреля издание Financial Times написало, что президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине — чтобы заставить европейских союзников присоединиться к коалиции для разблокирования Ормузского пролива.

Инфографика: NV

26 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время презентации своего отчета за 2025 год заявил, что американское оружие, в частности системы ПВО и ракеты к ним, будет продолжать поступать в Украину в рамках механизма НАТО PURL, и ситуация на Ближнем Востоке не должна повлиять на эти поставки. Тогда еще продолжалась совместная операция США и Израиля против Ирана.

8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на прекращение огня с Ираном на две недели.