Массированные ракетные атаки РФ на Кривой Рог: уровень воды в Ингульце вернулся в норму 16 сентября, 22:58 Река Ингулец после ударов российских оккупантов по гидротехническим сооружениям Кривого Рога, 15 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

После массированных ракетных атак России на Кривой Рог уровень воды в реке Ингулец вернулся в норму, подтопление жилых домов ликвидировали. Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул во время вечернего брифинга в пятницу, 16 сентября.

Вилкул подчеркнул, что за три дня российские оккупанты выпустили по Кривому Рогу 13 крылатых ракет, среди которых дорогие Кинжалы, а также Искандеры и «Иксы». На гидротехнических сооружениях, поврежденных вражескими обстрелами, идут работы, там серьезные повреждения, также круглосуточно работает штаб по ликвидации последствий аварии.



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«Каждое новое попадание, каждая новая ракета создают новые разрушения и очень усложняют работу. Задействован весь ресурс, который может быть задействован… Подтопление жилых домов ликвидировано. Продолжается откачка воды из придомовых территорий», — рассказал он.

Вилкул сообщил, что с пятницы начали работать комиссии Центрально-Городского и Ингулецкого районов, которые фиксируют разрушения и ущерб после подтопления домов, а в понедельник начнет работу Мобильный офис. Социальные службы и администраторы Центра админуслуг Виза будут на местах помогать пострадавшим оформлять заявки на материальную помощь.

Он также объяснил, что Ингулец покраснел из-за гематита — составляющей железной руды. Через несколько дней, после промывки воды, ее цвет вернется в норму. По словам Вилкула, питьевую воду для города берут в другом месте, где вода обычного цвета.

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