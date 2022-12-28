Россияне повредили более 700 объектов критической инфраструктуры в Украине — МВД

28 декабря, 02:11
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Киев без света, 20 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Киев без света, 20 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Украине с начала полномасштабного вторжения России были повреждены 702 объекта критической инфраструктуры. Всего повреждено 35 тысяч объектов.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.

«Речь идет, в частности, о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее», — сказал Енин.

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Месяц назад замминистра сообщал, что было повреждено 32 тысяч объектов и больше 700 объектов критической инфраструктуры.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Мининфраструктуры Энергетика МВД Украины Инфраструктура Война в Украине Военная инфраструктура Война России против Украины

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