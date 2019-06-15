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InformNapalm установило фамилии российских военных, участвовавших в оккупации Крыма

Вчера, 16:06
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InformNapalm установило фамилии российских военных, участвовавших в оккупации Крыма - фото

informnapalm

Матрос Сергей Данилов

Международное волонтерское сообщество InformNapalm установило фамилии военнослужащих РФ, участвовавших в операции по оккупации Крыма.

Расследование опубликовано на сайте InformNapalm.

Отмечается, что роль подразделений обеспечения в операции захвата Крыма была весомой, ведь они осуществляли техническое и тыловое обеспечение всех видов вооруженных сил и отдельных родов войск ВС РФ. Фигуранты этого расследования служили в 758-м центре материально-технического обеспечения (758 ЦМТЗ) Черноморского флота РФ / ч 63 876, ППД м. Севастополь).

«Они [военные] опубликовали фото, сделанные на территории перевалочной базы горючего 758-го центра МТЗ ЧФ РФ. В то время доказательств участия в агрессии против Украины военных, которые служили в 758-м центра МТЗ, мы не имели. Однако недавно в ходе мониторинга профилей соцсетей необходимые доказательства были найдены», — отмечает InformNapalm

Фотодоказательства выложил российский военный Данилов Сергей Сергеевич, дата рождения — 25.07.1991 г., г. Сочи, Краснодарский край РФ. В частности, в альбоме Данилова есть фото наградного удостоверения к медали за оккупацию Крыма с подписью командира 758-го центра МТЗ полковника Алексея Николаевича Шишечкина, а на следующей фотографии Данилов с сослуживцем Владиславом Диденко, у обоих медали «за возвращение Крыма».

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InformNapalm призывает украинские правоохранительные органы воспринимать это расследование как сообщение о преступлении, совершенном против Украины, и провести все необходимые процессуальные действия.

«Обращаемся к правоохранительным органам Украины: в перечне подразделений ВС РФ, причастных к захвату Крыма, объявленном военной прокуратурой Украины, нет 758-го центра МТЗ. Также командир в / ч 63 876 полковник Алексей Шишечкин не фигурирует в списке военных должностных лиц командного состава Вооруженных сил и представителей власти РФ, которым Главной военной прокуратурой Украины сообщено о подозрении», — отмечается в сообщении.

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Теги:   Российские военные Российская агрессия Крым Аннексия Крыма Оккупация Крыма

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