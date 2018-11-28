Информационная политика. Как власти прекратить панику вокруг военного положения

Президент Порошенко сказал, что страна находится под угрозой полномасштабной войны с РФ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа о введении военного положения, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Порошенко о военных базах

Количество российских танков у границы с Украиной возросла втрое. Военные базы, которые расположены у нашего государства, приведены в боевую готовность. Об этом в интервью трем украинским телеканалам рассказал президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, военная техника начала скапливаться еще с осени этого года. Украинская разведка предоставила доказательства этому, а именно материалы разведывательных данных и спутниковые снимки, сказал президент.

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Порошенко подчеркнул, что страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией. Тем не менее, добавил гарант, делаются все возможные дипломатические шаги ради деэскалации конфликта.

Паника успокоилась

Сейчас власть должна объяснять своим гражданам, что происходит в стране почти каждый день, заявил политолог Владимир Фесенко. По его словам, в первые дни введения военного положения в 7 областях наблюдалась небольшая паника, которую удалось вовремя успокоить. Спокойствие населения надо поддерживать, добавил эксперт.

Ложная информация в интернете

По мнению политтехнолога Алексея Голобуцкого, положение частично спасает то, что большинство граждан не пользуются интернетом, а именно там распространяется больше ложной информации о военном положении.

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Проблема фейковых новостей существует не только в Украине, но и в мире. Сейчас украинское телевидение не совсем справляется с разъяснением того, что происходит в стране, чем и пользуются россияне, считает Голобуцкий. Он добавил, что также обостряет ситуацию перманентное недоверие украинцев к власти.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в комментарии корреспонденту Укринформ заявил, что события в Азовском море в минувшие выходные показывают, что Россия намерена взять под единоличный контроль доступ к украинским портам. Это не обязательно означает, что Россия осуществит новое наступление на суше, добавил он.

Военное положение: текст документа

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