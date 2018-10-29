Информационная безопасность перед выборами. Какие основные угрозы независимости определили украинцы

Коррупция - основная угроза независимости Украины, российские соцсети - безопасны, а территории ради мира отдавать нельзя. Таковы результаты всеукраинского социологического опроса об эффективности государственной политики в сфере информационной безопасности накануне выборов. Исследование провел Киевский международный институт социологии совместно с общественной организацией Детектор Медиа в сентябре 2018 года. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В исследовании выясняли, как граждане Украины относятся к распространяемым в информационном пространстве тезисам российской пропаганды. В частности, о Томосе, месте Украины в ЕС и НАТО, готовности к "миру любой ценой", международной поддержке Украины, внешней и внутренней политике и о том, как украинская власть противостоит России в информационной войне.

Опрос проводился с 8 по 23 сентября. Всего опросили более 2 тыс. респондентов по всей территории Украины, кроме неподконтрольных территорий.

Уступки ради мира

Самая большая опасность для независимости Украины во внутренних угрозах, а не внешних. Основной опасностью большинство украинцев называет коррупцию во власти и только треть говорит о гибридной войне со стороны России. Для четверти населения в списке главных угроз также популизм, влияние олигархов и отсутствие новых лиц.

В вопросах вооруженного конфликта на Донбассе почти каждый седьмой считает, что украинская власть должна идти на уступки Путину для мира

Подавляющее большинство граждан правильно относит внешнюю политику и безопасность к сфере ответственности президента. Однако от четверти до половины граждан считают президента ответственным за сферы, где его конституционные возможности ограничены. В частности, в ключевом для Украины вопросе коррупции.

В вопросах вооруженного конфликта на Донбассе только почти каждый седьмой считает, что украинская власть должна идти на уступки президенту РФ Владимиру Путину для мира. С этим согласны большинство граждан. Почти каждый пятый согласен с тем, что для мира надо жертвовать территориями, частью независимости. В вопросе информации о ситуации на Донбассе больше всего украинцы доверяют волонтерам, спикерам ВСУ и жителям прифронтовых территорий.

Доверие к медиа

Лишь каждый десятый доверяет частным украинским СМИ. В то же время чуть больше половины населения Украины не считает, что пользование российскими социальными сетями опасно. Угрозу в этом видят почти 20% опрошенных.

Согласно опросу, половина респондентов не смогли ответить на вопрос, кто прежде всего способствует возвращению Виктора Медведчука в публичную политику. Каждый пятый видит в этом руку Кремля.

На первый взгляд кажется, что среди украинцев царит хаос и отсутствие постоянной картинки мира, отметила глава общественной организации Детектор медиа Наталья Лигачева. По ее словам, в украинском обществе чувствуется влияние российской пропаганды, которая совпадает с критикой украинской власти.

Критику не нужно строить на эмоциях и преувеличениях, а только на фактах, добавляет Наталья Лигачева. По ее словам, в таких условиях может выиграть конструктивная журналистика по принципу "критикуешь - предлагай".

Кибератаки на экспертов

Попытки страны остаться демократической во время войны похожи на то, как приготовить яичницу, не разбивая яиц, отметил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

В вопросе информации о ситуации на Донбассе больше всего украинцы доверяют жителям прифронтовых территорий

Однако по его словам, Украине пока удается оставаться на красной линии, имея прогресс в обоих вопросах.

Украина придерживается Хартии основных прав Европейского Союза, других международных договоров, связанных с этим и свободой слова, добавляет Дмитрий Золотухин. По его словам, то, что Украина не пытается быть похожей на Россию в этих вопросах, и является одной из крупнейших заслуг.

После недавней публикации антирейтинга украинских средств массовой информации в Украине Институтом массовой информации его эксперты подверглись массовым кибератакам.

Неизвестные пытались взломать почту и соцсети медиаэкспертов.