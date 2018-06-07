07 июня 2018, четверг

Информатора террористов "ЛНР" приговорили к восьми годам тюрьмы

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Информатор был задержан в Лисичанске
Фото: СБУ

Информатор был задержан в Лисичанске

Лисичанский городской суд вынес обвинительный акт сообщнику боевиков, который находясь на мирной территории Луганской области, собирал информацию по заданию "куратора из МГБ ЛНР".

Как сообщили в Службе безопасности Украины, сообщника пророссийских террористов приговорили к восьми годам лишения свободы.

Обвиняемого задержали в апреле 2018 года в Лисичанске во время выемки носителя информации со специально оборудованного тайника.

Оперативники СБУ установили, что в течение 2017 года задержанный по заданию "оперативного уполномоченного МГБ ЛНР" собирал информацию о расположении украинских блокпостов и военной техники ВСУ, фиксировал номера и марки автомобилей сотрудников правоохранительных органов для осуществления диверсий и подрывов.

Следователи также заочно сообщили о подозрении "оперативному уполномоченному МГБ ЛНР" в создании террористической организации и объявили его в розыск.

Напомним, что в апреле в Луганской области работники СБУ разоблачили агентурную сеть пророссийской террористической организации "ЛНР". Она была создана под кураторством российских спецслужб.

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