Помогал наносить удары по Украине. СБУ задержала информатора РФ в Николаеве
Вражеский информатор (Фото:СБУ)
Житель Николаева собирал данные о расположении Сил обороны и ключевых объектов прифронтовых районов области и информировал об этом россиян. Подозреваемому грозит 12 лет за решеткой.
Про це повідомила Служба Безпеки України у Facebook.
За словами СБУ, російські спецслужби залучили фігуранта до негласної співпраці на початку 2023 року. Завданням підозрюваного було фіксування об'єктів Сил оборони у місті та прилеглих околицях для коригування повітряних ударів.
Найбільше росіян цікавило розташування особового складу Збройних сил України та наявне озброєння.
Чоловік інформував окупантів про координати ключових транспортних комунікацій, їхню завантаженість і переміщення колон з боєприпасами.
Зазначається, що ФСБ вдалося знайти і завербувати мешканця Миколаєва «завдяки» його активності в одному із прокремлівських Telegram-каналів, де він писав антиукраїнські коментарі.
За повідомленням СБУ, у ході обшуків у зловмисника виявили комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, за допомогою яких він збирав і поширював розвіддані.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до 12 років тюрми.
Згідно з ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України, за поширення інформації про рух військової техніки та особового складу Збройних Сил України за попередньою змовою та з метою надання даних країні-агресорці, передбачається відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Основною умовою притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 114−2 ККУ є вчинення такого діяння під час воєнного чи надзвичайного стану.