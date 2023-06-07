Передавал ФСБ данные о движении украинской авиации. На Днепропетровщине разоблачен вражеский информатор

7 июня, 10:26
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На Днепропетровщине разоблачили вражеского информатора (Фото:Офис Генпрокурора/Telegram)

На Днепропетровщине разоблачили вражеского информатора (Фото:Офис Генпрокурора/Telegram)

На Днепропетровщине разоблачили жителя Першотравенска, который за деньги выполнял поручение сотрудника ФСБ РФ по сбору данных о маршрутах движения украинской авиации. Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

Подозреваемый в текстовых сообщениях отмечал время пролета, направление, количество и модель украинских самолетов.

Мужчина также информировал российские спецслужбы о расположении аэродромов и блокпостов и приводил точные координаты таких объектов и получал денежное вознаграждение на банковскую карточку.

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Во время обыска у информатора изъяли компьютерную технику с фото- и видеоматериалами, свидетельствующими о его причастности к проведению подрывной деятельности против Украины.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно Уголовному кодексу Украины, Государственная измена, совершенная в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

26 мая Служба безопасности Украины разоблачила жителя Николаева, который собирал данные о расположении Сил обороны и ключевых объектов прифронтовых районов области и информировал об этом россиян. Подозреваемому грозит 12 лет за решеткой.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Информатор Офис генерального прокурора Днепропетровская область

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