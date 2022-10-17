«Все спокойно». Информация о взрывах во Львовской области не подтвердилась — ОВА 17 октября, 16:30 Максим Козицкий (Фото:www.facebook.com/maks.kozytskyy)

Информация о взрывах во Львовской области не подтвердилась, заявил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Официально: информация о взрывах во Львовской области, которую во время воздушной тревоги распространили некоторые телеграмм-каналы, не подтвердилась", - написал он в Facebook.

Видео дня

Фото: www.facebook.com/maks.kozytskyy

По его словам, в области все спокойно.

«Благодарим наших воинов на всех фронтах», — написал он.

17 октября в Telegram сообщали о взрывах во Львовской области во время воздушной тревоги.