«Все спокойно». Информация о взрывах во Львовской области не подтвердилась — ОВА
Максим Козицкий (Фото:www.facebook.com/maks.kozytskyy)
Информация о взрывах во Львовской области не подтвердилась, заявил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Официально: информация о взрывах во Львовской области, которую во время воздушной тревоги распространили некоторые телеграмм-каналы, не подтвердилась", - написал он в Facebook.
По его словам, в области все спокойно.
«Благодарим наших воинов на всех фронтах», — написал он.