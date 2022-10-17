«Все спокойно». Информация о взрывах во Львовской области не подтвердилась — ОВА

17 октября, 16:30
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Максим Козицкий (Фото:www.facebook.com/maks.kozytskyy)

Максим Козицкий (Фото:www.facebook.com/maks.kozytskyy)

Информация о взрывах во Львовской области не подтвердилась, заявил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Официально: информация о взрывах во Львовской области, которую во время воздушной тревоги распространили некоторые телеграмм-каналы, не подтвердилась", - написал он в Facebook.

Видео дня

www.facebook.com/maks.kozytskyy
Фото: www.facebook.com/maks.kozytskyy

По его словам, в области все спокойно.

«Благодарим наших воинов на всех фронтах», — написал он.

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17 октября в Telegram сообщали о взрывах во Львовской области во время воздушной тревоги.
https://www.youtube.com/watch?v=zuvBsnizMs0&t=69s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Львовская область Война России против Украины

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