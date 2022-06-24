«Не нужно вредить». Информация о том, находятся ли части ВСУ в Северодонецке, закрыта — Минобороны 24 июня, 16:24 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в Северодонецке (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Информация о том, находятся ли части ВСУ в Северодонецке, закрыта.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге.

«Информация о том, находятся ли части ВСУ в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта, поскольку она относится к тому критерию, что это действия сил и средств обороны Украины. Мы об этом не говорим», – сказал он.

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Мотузянник добавил, что «не нужно вредить ведению оборонной операции».

«Пожалуйста, давайте будем ждать официальной информации от ВСУ, проверять, быть бдительными и верить в ВСУ», - сказал он.

Журналист Юрий Бутусов сообщал, что ночью в пятницу, 24 июня, украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.

По его словам, на том участке фронта, где он находился, выход прошел под обстрелом, но без потерь.

Бутусов добавил, что "отходить горько, но это решение давно уже назрело".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

Заместительница министра обороны Анна Маляр сообщала, что на востоке защитники Украины осуществляют маневренную оборону, там продолжаются ожесточенные бои.



Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в среду, 22 июня заявил, что ситуация в городе сложная, бои продолжаются в промзоне по линии предприятия Азот, частично — на территории завода. В укрытиях на Азоте остаются более 500 мирных жителей.

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