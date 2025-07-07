ОБЪЕДИНЕННЫЕ ИИ: В процессе послевоенного восстановления украинских городов операционные системы заменят сотни чиновников и муниципальных работников и смогут управлять всей инфраструктурой мегаполисов (Фото: коллаж НВ)

По оценкам опрошенных NV экспертов, универсальные цифровые сервисы — удостоверение личности и суперкошелек — уже к 2030 году станут реальностью для большинства украинцев.

Развитие портала Дія до уровня полноценной государственной системы с интеллектом, понимающим даже мельчайшие нюансы украинского законодательства, станет реальностью в ближайшие годы.

В этом убеждены опрошенные NV эксперты, оценки которых редакция привела в статье «Идеи, которые изменят Украину. Какие новации кардинально перепрошивают страну уже к 2030 году».