Чекати вже не довго. Коли українські заводи працюватимуть без робітників-людей і зможуть конкурувати з Китаєм,

БУДУТ РАБОТАТЬ РОБОТЫ: До появления полностью автоматизированных производственных цехов осталось ждать всего несколько лет (Фото: коллаж НВ)

Самой большой промышленной инновацией ближайших лет станет появление в Украине полностью автоматизированных производственных линий: без единого работника-человека. Специалисты называют это «индустрия 4.0», когда традиционные заводы уступают место «умным» фабрикам, оснащенным сетью сенсоров, искусственным интеллектом и цифровыми двойниками, которые не только имитируют, но и предсказывают события на производственной линии.

В этом убеждены опрошенные NV эксперты, оценки которых редакция привела в статье «Идеи, которые изменят Украину. Какие новации кардинально перепрошивают страну уже к 2030 году».

На таких новейших заводах не будет очередей в бухгалтерию, бумажных накладных или проблем в поставке. Все процессы — от заказа до доставки — интегрируются в единую цифровую экосистему, которая работает в реальном времени. Та сама будет выявлять проблемы на линии, обновлять прошивку и адаптировать логистику — без вмешательства человека.

«Конкурировать с Европой и Китаем мы сможем только при одном условии: если наше производство будет умным, адаптивным и максимально энергоэффективным, — считает Игорь Гуменный, основатель и CEO компании UBC Group. — Тот, кто инвестирует в индустрию 4.0 сейчас, через пять лет будет не догонять рынок, а диктовать на нем правила».

Уже сегодня некоторые украинские предприятия работают по новой логике: когда бухгалтерия, логистика, склад, закупки — все подключено к единой цифровой системе, которая позволяет принимать решения мгновенно. Человек на таком производстве скорее стратег, чем оператор.

Специалисты считают, что следующим этапом станет запуск в Украине индустриальных парков нового типа. Это будут полноценные экосистемы, где предприятия будут обмениваться цифровыми заказами, избыточной энергией, логистикой и даже алгоритмами. В конце концов такие платформы позволят масштабировать любое производство буквально за сутки после получения заказа, объясняют эксперты.

По прогнозам, к 2030 году именно такие цифровые фабрики будут составлять основу промышленности Украины.