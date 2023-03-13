Заложено в Госбюджете. Состоится ли индексация зарплаты в 2023 году 13 марта, 14:51 Должен ли работодатель проводить индексацию зарплаты в 2023 году (Фото:AntonioGuillemF/depositphotos)

Проведение индексации регулируется Законом Украины Об индексации денежных доходов населения и Порядком проведения индексации денежных доходов населения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17.07.2003 № 1078.

Согласно Закону о Госбюджете 2023 года, на текущий год действие Закона Украины Об индексации денежных доходов населения остановлено. Следовательно, начиная с 01.01.2023 до конца 2023 года у работодателя отсутствует обязанность начислять индексацию заработной платы работникам независимо от того, когда у работника возникнет или возникло право на индексацию. Приостановление начисления индексации в 2023 году относится как к текущей индексации в течение 2023 года, так и к прошлым периодам до 01.01.2023 г.

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Но остановка начисления и выплаты индексации заработной платы работнику является правом работодателя, однако не является обязанностью. Согласно ст. 9-1 КЗоТ юрлица в пределах своих полномочий и за счет собственных средств могут устанавливать дополнительные по сравнению с законодательством трудовые и социально-бытовые льготы для работников. Следовательно, работодатель может по своему усмотрению принять решение продолжать начислять индексацию заработной платы работнику, например, предусмотрев в коллективном договоре, что начисление и выплата индексации заработной платы будут продолжены.

Для этого необходимо разработать внутренний документ, в котором определить правила проведения такой индексации, и прописать условия ее начисления, в частности, как будет определяться сумма такой индексации, чтобы было основание включить ее в фонд оплаты труда, ведь законодательные нормы ее проведения с 01.01.2023 г. бездействуют.