Заложено в Госбюджете. Состоится ли индексация зарплаты в 2023 году
Должен ли работодатель проводить индексацию зарплаты в 2023 году (Фото:AntonioGuillemF/depositphotos)
Проведение индексации регулируется Законом Украины Об индексации денежных доходов населения и Порядком проведения индексации денежных доходов населения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от
Согласно Закону о Госбюджете 2023 года, на текущий год действие Закона Украины Об индексации денежных доходов населения остановлено. Следовательно, начиная
Но остановка начисления и выплаты индексации заработной платы работнику является правом работодателя, однако не является обязанностью. Согласно ст. 9-1 КЗоТ юрлица в пределах своих полномочий и за счет собственных средств могут устанавливать дополнительные по сравнению с законодательством трудовые и социально-бытовые льготы для работников. Следовательно, работодатель может по своему усмотрению принять решение продолжать начислять индексацию заработной платы работнику, например, предусмотрев в коллективном договоре, что начисление и выплата индексации заработной платы будут продолжены.
Для этого необходимо разработать внутренний документ, в котором определить правила проведения такой индексации, и прописать условия ее начисления, в частности, как будет определяться сумма такой индексации, чтобы было основание включить ее в фонд оплаты труда, ведь законодательные нормы ее проведения