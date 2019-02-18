Инцидент с провалившимися под лед детьми на озере Тельбин в Киеве попал на видео Вчера, 14:05 2240 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Киев Оперативный На помощь детям пришли случайные очевидцы Скриншот с видео Киев Оперативный

В Сети появилось видео, как на озере Тельбин в Днепровском районе Киева двое детей провалились под лед.

Соответствующие кадры, снятые камерой уличного наблюдения, были опубликованы в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

Как видно на видео, когда дети гуляли по поверхности замерзшего озера недалеко от берега, в какой-то момент лед не выдержал, в результате чего оба ребенка провалились в холодную воду.

"К счастью, на помощь вовремя успели прибежать взрослые, вытащили двух несовершеннолетних из ледяной воды", - говорится в сообщении.

Других подробностей происшествия на данное время нет.