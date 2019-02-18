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Инцидент с провалившимися под лед детьми на озере Тельбин в Киеве попал на видео

Вчера, 14:05
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Скриншот с видео Киев Оперативный

На помощь детям пришли случайные очевидцы

В Сети появилось видео, как на озере Тельбин в Днепровском районе Киева двое детей провалились под лед.

Соответствующие кадры, снятые камерой уличного наблюдения, были опубликованы в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

Как видно на видео, когда дети гуляли по поверхности замерзшего озера недалеко от берега, в какой-то момент лед не выдержал, в результате чего оба ребенка провалились в холодную воду.

"К счастью, на помощь вовремя успели прибежать взрослые, вытащили двух несовершеннолетних из ледяной воды", - говорится в сообщении.

Других подробностей происшествия на данное время нет.

Теги:   Озеро Киев

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