Инцидент с провалившимися под лед детьми на озере Тельбин в Киеве попал на видео
В Сети появилось
видео, как на озере Тельбин в Днепровском районе Киева двое детей провалились
под лед.
Соответствующие
кадры, снятые камерой уличного наблюдения, были опубликованы в сообществе Киев
Оперативный в Facebook.
Как видно на
видео, когда дети гуляли по поверхности замерзшего озера недалеко от берега, в
какой-то момент лед не выдержал, в результате чего оба ребенка провалились в
холодную воду.
"К счастью,
на помощь вовремя успели прибежать взрослые, вытащили двух несовершеннолетних
из ледяной воды", - говорится в сообщении.
Других
подробностей происшествия на данное время нет.