Дома, автомобили и не только. Суд арестовал имущество супруги Медведчука Марченко более чем на 5 миллиардов гривен 23 февраля, 15:37 Оксана Марченко (Фото:СБУ)

По материалам Службы безопасности суд арестовал имущество супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 23 февраля.

Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн.

По данным ведомства, решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

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Также наложен арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и десять автомобилей, принадлежащих фигурантке.

Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

В СБУ добавили, что среди них киевские компании Терра-Инвест, Укркапитал и Спорт-Тур, которые жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины.

"Именно они основали фирму по законам рф, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета росгвардии и МВС рф в оккупированном Крыму, а также платила „налоги“ в российский бюджет», — говорится в сообщении.

Ранее следователи СБУ сообщили Марченко и главе аффилированной крымской фирмы о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

По этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру Укркапитала и Спорт-тура. Он задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества.

Арест активов обеспечит возможность конфискации по решению суда и обезопасит имущество от перерегистрации на других лиц.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступным схемам.