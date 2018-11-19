Имущественные споры вокруг церкви. Кто и кому передал Почаевскую лавру

Вокруг украинской святыни Почаевской лавры разворачивается имущественный спор. Полиция Тернопольской области открыла уголовное производство по факту передачи сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры в пользование или аренду Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом - в сюжете Радио НВ.
Пресс-секретарь полиции Леся Гурецкая рассказала о досудебном расследовании.
"Представитель Министерства культуры Украины обжаловал в Министерстве юстиции Украины с требованием отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности", - сказала Гурецкая.
Решение Януковича от 2003 года
В Министерстве культуры уже сообщили, что обжаловали в Министерстве юстиции действия государственного регистратора. В начале ноября появилась информация, что Почаевскую Свято-Успенскую лавру в Тернопольской области незаконно передали в пользование УПЦ МП. Огласку этой ситуаций дал депутат Почаевского городского совета Тарас Паляница.
Он обнародовал документы государственного регистратора по фамилии Яремко, который в этом году выполнил решение тогда еще премьер-министра Виктора Януковича от 2003 года. Согласно документу, в пользование заповедника почти на 35 лет переходит 6 объектов Почаевской лавры. Среди них - соборы, колокольня, кельи, архиерейский дом, что в целом составляет 7 тыс. квадратных метров.
Депутат разъяснил, что фактическим балансодержателем сооружений является Кременецко-Почаевский заповедник. А сейчас все переходит в пользование с правом продления к УПЦ Московского патриархата, которая представлена юридически религиозной организацией под названием Почаевская Свято-Успенская лавра.
Раздел имущества
Последние несколько лет УПЦ МП в юридическом аспекте живет под постоянным и пристальным наблюдением, сказал пресс-секретарь УПЦ МП архиепископ Климент. Прокуратура только ищет повод, чтобы отобрать то, что по закону принадлежит Украинской Православной церкви Московского Патриархата, считает Климент.
Пока решаются юридические вопросы. Местные депутаты обратились в Министерство внутренних дел. Просят обеспечить круглосуточную государственную охрану Почаевской лавры.
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