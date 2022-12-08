Вторая статья импорта. В Минэкономики рассказали на какую сумму ввезли генераторов в Украину за последние две недели 8 декабря, 19:54 За последние две недели Украина импортировала электрогенераторов на $60 млн (Фото:hotline.ua)

Украина за две последние недели импортировала электрогенераторов и генераторного оборудования на $60 млн.

Об этом сообщил первый замминистра экономики Денис Кудин в ходе дискуссии Центра экономической стратегии в четверг, 8 декабря, передает Интерфакс-Украина.

«Второй статьей импорта за последние две недели стали генераторы и генераторное оборудование. Второй после горючего. Мы за эти две недели завезли такого оборудования на $60 млн, а с того, что мы общаемся с компаниями, объемы генераторов, которые находятся в дороге с ожиданиями поставки вторая половина декабря, январь, февраль и март просто зашкаливают», — сказал он.

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Кудин отметил, что по его данным, Львов и Киев компенсируют бизнесам 75% от покупки генераторов.

18 ноября сообщалось, что правительство разрешило украинцам завозить генераторы, трансформаторы, зарядные станции и аккумуляторы без уплаты пошлины.

23 ноября В Гостаможслужбе заявили об отсутствии ограничений на льготный ввоз генераторов и разъяснили порядок их декларирования.

