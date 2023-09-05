Силы обороны: Имеет ли вторая линия обороны России «подземные города» неизвестно, но лабиринты там есть 5 сентября, 07:34 Украинский военный в Запорожской области, 4 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вторая линия обороны российских оккупантов на юге Украины может включать «лабиринты».

Об этом спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Журналистка спросила его, действительно ли вторая линия — это сплошные тоннели, «подземные города, где россияне могут зайти в одном месте, а выйти через десять километров».

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«Не знаю, у меня такой информации нет. Но у них было больше года, чтобы окопаться, поэтому, я думаю, что лабиринты там существуют», — ответил Штупун.

По его словам, вторая линия армии РФ «достаточно мощная», но плотность полей там меньше. «Сыграть на руку» украинским силам могут не такие крепкие траншеи, перекрытия и окопы оккупантов, говорит спикер.

2 сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

По его оценкам, Россия посвятила 60% своего времени и ресурсов строительству первой оборонительной линии и только по 20% — второй и третьей линиям, поскольку Москва не ожидала, что украинские войска прорвутся к ним. В Силах обороны говорят, что у бойцов появилась возможность маневрировать техникой и войсками.