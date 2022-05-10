Человек железной воли с титановым протезом. Нацгвардия рассказала о герое-защитнике Мариуполя 10 мая, 02:12 Цей матеріал також доступний українською Самойленко потерял левую руку во время боевых действий (Фото:Нацгвардия Украины via Facebook)

Национальная гвардия рассказала об одном из героев-защитников Мариуполя Илье Самойленко.



На странице Нацгвардии в Facebook отметили, что он проводил пресс-конференцию на английском языком, свободным владением которого поразил многих.

Отмечается, что в боевых действиях Самойленко потерял левую руку, и теперь у него титановый механический протез.

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Он также потерял правый глаз, на месте которого у него сейчас искусственный.

Также боец мечтае завершить обучение на историческом факультете Киевского университета после завершения войны.

«Человек железной силы воли, настоящий герой!», — резюмирует в сообщении.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к украинским властям и мировому сообществу, отмечая, что у бойцов есть проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами. Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский 27 апреля рассказывал, что на заводе более 600 раненых военных.

Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав с собой раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).



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