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«Я бы расстреливал автобусы Донецк-Киев и Киев-Донецк»: в Одессе появились билборды со скандальными цитатами Кивы

Сегодня, 15:27
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«Я бы расстреливал автобусы Донецк-Киев и Киев-Донецк»: в Одессе появились билборды со скандальными цитатами Кивы - фото

Громадське

Илья Кива признался, что готов расстреливать автобусы в «ДНР»

В Одессе разместили агитационные билборды с противоречивыми надписями, на которых изображены сопредседатель партии Оппозиционная платформа — За жизнь Вадим Рабинович и Илья Кива, который недавно присоединился к этой политсиле.

Как сообщает Громадське, на бордах с символикой Оппозиционной платформы — За жизнь написано «Была бы моя воля, я бы расстреливал автобусы Донецк-Киев и Киев-Донецк» и «Что я чувствовал, когда убивал врагов — азарт!».

В пресс-службе Ильи Кивы отрицают причастность к билбордам в Одессе. «Они установлены без его ведома и разрешения. Мы сами сейчас ищем, кто это сделал и зачем», — сказал представитель политика.

Авторство фраз на билбордах приписывается Киве.

В 2015 году на своей странице в Facebook Кива попросил блокировать передвижение автобусов фирмы Шериф-тур Киев-Донецк, Донецк-Киев, так как они способствуют «распространению террористической чумы»: «Была бы моя воля я расстреливал этих путешественников в „ДНР“, любителей референдумов и парадов украинских военнопленных».

В 2019 году в интервью на телеканале 112 Украина Кива заявил, что когда убивал врагов на Донбассе, то чувствовал азарт. На вопрос: «Что вы чувствовали в этот момент?» — Кива ответил: «Честно скажу: азарт».

Напомним, что в начале июня Илья Кива сложил полномочия председателя Социалистической партии Украины и присоединился к партии Виктора Медведчука Оппозиционная платформа — За жизнь.

Теги:   Оппозиционная платформа - За жизнь Одесса Илья Кива

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