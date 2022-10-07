СБУ заявила об обезвреживании в Киеве преступной группировки, которой руководил подозреваемый в госизмене Илья Кива 7 октября, 13:18 Илья Кива (Фото:Илья Кива/Facebook)

Служба безопасности Украины нейтрализовала «криминальную группировку», действовавшую под руководством беглого бывшего народного депутата, подозреваемого в госизмене Ильи Кивы.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Там рассказали, что «силовую ячейку» запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь нейтрализовали в Киеве во время своей спецоперации. Во время обысков у злоумышленников обнаружили огнестрельное оружие и патроны к нему, заявили в СБУ.

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По информации Службы безопасности, участники группировки входили в общественное объединение Патриоты за жизнь, подконтрольное экс-нардепу Илье Киве. Он находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, среди которых — государственная измена и посягательство на территориальную целостность Украины.

По данным следствия, в состав группировки входило по меньшей мере 12 человек, причастных к криминальным кругам, а их организатор был на прямой связи с Кивой, согласовывая свои действия, в том числе и после полномасштабного вторжения России.

«По замыслу экс-нардепа, участники банды должны были остаться в Киеве для поддержки оккупантов в случае захвата региона. Однако после побега Кивы его приспешники решили организовать наркобизнес для получения дополнительных "доходов"», — заявили в СБУ.

Следствие установило, что они наладили производство и сбыт оптовых партий амфетамина в Киевской области и оборудовали для этого в собственных домовладениях две нарколаборатории.

СБУ утверждает, что во время обысков на местах жительства подозреваемых правоохранители среди прочего обнаружили подготовленные к сбыту наркотики и психотропы, а также оборудование для их изготовления.

Правоохранители планируют сообщить фигурантам о подозрении в производстве, хранении и сбыте наркотиков и избрать меру пресечения в виде ареста. Решают вопросы дополнительной квалификации незаконных действий подозреваемых.