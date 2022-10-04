Как вам такой Илон Маск? Миллиардер оскандалился, повторив ложь Кремля о сценариях завершения войны: как ему ответили в Украине и в мире 4 октября, 13:36 Сюжет В своем Twitter Илон Маск опубликовал серию провокационных голосований, спровоцировав десятки тысяч реакций (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск разъярил украинцев и сотни тысяч людей во всем мире своими внезапно недалекими идеями о том, как можно завершить развязанную Россией войну против Украины.

НВ рассказывает, как развивался скандал, что Украина ответила Илону Маску и какие ошеломляющие высказывания он позволял себе в Twitter ранее.

Почти ядерная война в Твиттере Маска: что произошло

Видео дня

Вечером 3 октября Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter опрос, в котором сформулировал, «наиболее вероятный исход» войны России против Украины. В нем содержалось четыре пункта:

« провести заново выборы в аннексированных Россией регионах под наблюдением ООН [вероятно, Маск подразумевал нелегитимные „референдумы“ о присоединении к РФ]». «Россия уходит, если таковой будет воля народа», — добавил он;

провести заново выборы в аннексированных Россией регионах под наблюдением ООН [вероятно, Маск подразумевал нелегитимные „референдумы“ о присоединении к РФ]». «Россия уходит, если таковой будет воля народа», — добавил он; Крым становится формальной частью России, «как это было с 1783 года ( до „ошибки“ Хрущева)»;

до „ошибки“ Хрущева)»; гарантия водоснабжения Крыма [со стороны Украины];

Украина остается нейтральным государством.

Маск подчеркнул, что считает такой сценарий исхода войны неизбежным — мол, «вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого», — а другим «возможным, хотя и маловероятным» исходом конфликта назвал ядерную войну.

Он призвал пользователей проголосовать в своем опросе, который предусматривает только два варианта ответа — «да» и «нет».

Спустя считанные часы интенсивность голосования в этом посте американского предпринимателя уже зашкаливала, количество участников опроса еще вчера перевалило за 1 млн человек.

Не только украинцев, но и многих западных политиков и пользователей возмутили поразительная близость идей Маска нарративам Кремля, а также полное игнорирование в его опросе реалий войны, развязанной Россией — включая уже доказанное зверствами армии РФ стремление оккупантов уничтожить население Украины и безосновательность самой идеи любых подобных «референдумов» в границах суверенной Украины.

К 13:00 вторника, 4 октября, по киевскому времени — за 6 часов до окончания голосования — в этом опросе Илона Маска приняло участие почти 2,5 млн человек, 60,5% из них высказались против его идеи.

Среди наиболее популярных контраргументов в комментариях к посту Маска были:

Напоминание о том, что в декабре 1991 года более 90% украинцев уже проголосовали за независимость Украины в ее международно признанных границах, причем за такой выбор высказалось большинство жителей каждого из регионов страны, включая Крым и восточные области.

Встречные вопросы о том, с каких веков в таком случае предстоит пересматривать карту мира, не стоит ли вернуть Техас Мексике, Аляску — России, а Украине претендовать на ныне российские территории, входившие ранее в состав Киевской Руси. Или объявить РФ частью Монгольской империи.

При этом многие пользователи напоминают Маску о том, что считать Крым «своим» могут лишь крымские татары, многовековые репрессии против которых разворачивала Российская империя, затем СССР, а теперь и Россия.

Напоминание о юридической ничтожности всех действий России в ходе преступной войны — от попытки захватить территории Украины и претендовать на их присвоение до имитации « референдумов» без каких бы то ни было оснований и права на организацию такого процесса.

«Дорогой Илон Маск, если кто-то пытается украсть колеса вашей Теслы, это не делает его законным владельцем ни колес, ни автомобиля. Даже если он утверждает, что оба проголосовали «за», — написал в частности президент Литвы Гитанас Науседа.



Указание на то, что ни один из пунктов в предложении Маска об «исходе войны» не может быть легитимизирован, тогда как с учетом всего нанесенного ей ущерба Украина имеет полное право ожидать диаметрально противоположных шагов и гарантий РФ.

Предприниматель, чьи твиты и без того регулярно привлекают глобальное внимание, в этот раз был явно впечатлен реакцией на свой пост.

Однако Илон Маск возмутил соцсеть еще больше, предположив массивную атаку ботов на свой аккаунт — вместо того, чтобы признать всю двусмысленность и недальновидность своей инициативы. В ответ на это сотни пользователей начали выкладывать в комментариях фотографии, доказывающие, что они не являются ботами, но были шокированы идеями предпринимателя.

Через несколько часов Маск обнародовал новый опрос, еще более манипулятивный и не предполагающий какой-либо возможности ответить на него объективно в рамках голосования с вариантами «да» и «нет».

"Тогда давайте попробуем так: должна ли воля людей, живущих на Донбассе и в Крыму, определить, являются ли они частью России или Украины?" - озвучил свой второй вопрос Маск. По состоянию на 13:00 4 октября в этом опросе приняли участие почти 2 млн человек.

Маск дополнительно сопроводил свое новое голосование комментарием о том, почему он вообще решил вдруг выступить со столь глобальными идеями. Он напомнил, что Россия уже ведет частичную мобилизацию и, по его мнению, будет готова объявить всеобщую мобилизацию, «если Крым окажется в опасности». В таком случае Маск посулил «катастрофическое» число смертей «с обеих сторон» и счел необходимым отметить: «Население России более чем в три раза больше населения Украины, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира».

Среди новой лавины комментариев в ответ на такую позицию и второй опрос миллиардера особо выразительно прозвучали голоса украинцев, чьи близкие погибли в указанных Маском регионах из-за преступной войны России либо были вынуждены уехать оттуда — и в предыдущие 8 лет войны, и после 24 февраля 2022.

«Я из Донбасса. Как могут проголосовать мои родственники, убитые россиянами?» — задал Маску вопрос один из украинских пользователей.

Инфографика: Serhii Antonov via Twitter

Многие аналитики, дипломаты и политики также указали Маску на то, что в таких условиях несостоятельной является сама идея о «референдумах» либо «голосованиях» на оккупированных, истерзанных войной территориях Украины и в аннексированном Крыму, куда к тому же переселились сотни тысяч россиян.



Наконец, среди сотен тысяч других украинцев — от высокопоставленных чиновников и дипломатов до рядовых пользователей — к дискуссии вокруг постов Маска присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Вечером 3 октября в своем аккаунте в Twitter он спросил у пользователей, какой Илон Маск им больше нравится: тот, который поддерживает Украину, или поддерживающий Россию.

К утру 4 октября этот опрос набрал не меньше, чем голосования Маска: в нем поучаствовали около 2 млн человек, из которых 80% поддержали «проукраинского» Маска.

Маск ответил Зеленскому заявив, что «по-прежнему очень поддерживает Украину». «Но я убежден, что массивная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру», — добавил он. Отдельно Маск напомнил, что его компания SpaceX потратила $80 млн на запуск и поддержание работы интернет-сети Starlink на территории Украины после вторжения РФ. Предприниматель убежден, что этот факт подтверждает его поддержку Украины.

Как еще отреагировали в Украине на скандальные опросы Илона Маска

Твиты Илона Маска спровоцировали настоящий взрыв в Украине. В комментариях к его постам и на своих страницах в соцсетях внезапные идеи американского предпринимателя прокомментировали десятки украинских политиков, дипломатов, чиновников, общественных деятелей и даже госструктур.

Украинская писательница Оксана Забужко и кинорежиссер Нариман Алиев ограничились максимально лаконичными ответами Маску:

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула предположил, что Маск пропустил много уроков истории и констатировал, что его предложение больше похоже на инициативу российского диктатора Владимира Путина.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил: «Те, кто предлагают Украине отказаться от ее людей и земли — якобы чтобы не затрагивать обиженное эго Путина или спасти Украину от страданий, не должны прикрывать словом «мир» слова «пусть россияне убьют и изнасилуют еще тысячи невинных украинцев и захватят еще больше территорий».

Дипломат Александр Щерба, бывший посол Украины в Австрии, напомнил Маску, что речь идет не только о территориях, но о судьбах людей, геноциде украинского народа, языка и культуры.

«Что для вас мир, то для них разрушенные жизни! Речь о том, чтобы позволить новому Гитлеру добиться своего!» — эмоционально отметил Щерба. Как и многие другие украинцы, он добавил, что не может поверить в написанное Маском.

Другой украинский дипломат, уходящий с поста посол Украины в Германии Андрей Мельник, в менее дипломатичних выражениях попросил американского предпринимателя оставить рассуждения о судьбе Украины.

Советник главы ОП Михаил Подоляк предложил альтернативный сценарий окончания войны: Украина возвращает все свои территории, РФ подвергается «демилитаризации и денуклеаризации, а военные преступники отправляются на скамьи подсудимых в Международный уголовный суд в Гааге.



Национальная гвардия Украины напомнила Маску, что Крым остается украинским и убедиться в этом можно будет уже «очень скоро».

Журналистка Татьяна Козырева, которая сейчас проходит обучение в США, предлагает показать Маску старинные карты — к примеру те, что ей удалось найти в одной из библиотек Гарварда. «Невооруженным глазом видно, что Крым — исторически украинская земля. И Кубань. В связи с этим предлагаю Илону Маску миротворческий референдум „о возвращении Кубани в состав Украины“», — иронизирует Козырева.

Журналист Михаил Ткач предложил, чтобы «люди, живущие на Донбассе и в Крыму», решили, будет ли Илон Маск жить в России. А еще — чтобы Маск «формально вернулся в свое имущественное состояние, когда ему было 14 лет».

«Если это сообщение наберет три лайка и один репост — решение принято», — сыронизировал Ткач, подчеркивая манипулятивность опросов Маска.

Экономист и инвестбанкир Сергей Фурса высказывает предположение, что Илон Маск целенаправленно пытался разжечь дискуссию на крайне спорную тему, а его твиты были не более чем «наживкой» — «для прессы, американцев» и самого Маска. «Всего лишь бизнес, ничего личного», — отмечает Фурса.

«Что произошло вчера? Когда рынки очень сильные, все акции растут в цене, а Тесла резко падает. Маск не хочет, чтобы говорили о причине падения. Маск хочет, чтобы говорили о чем-то другом. И он делает твиты о Крыме и компромиссе с Путиным. Зная, какую реакцию это вызовет у прессы, — поясняет Фурса. — Этот твит не для украинцев. И этот твит не привел к падению стоимости акций. Все-таки мир не украиноцентричный. Но падение стоимости акций привело к этой теме. К этому твиту».

«Почему именно эту тему выбрал Маск? Может потому что он трампист. И совмещает приятное с полезным. Недаром сын Трампа недавно делал твит о том, что США должны держаться в стороне от войны и не накликать беду третьей мировой ради Украины. И Трамп точно сделает эту тему важной в рамках своей реконкисты за Белый Дом. America first, это ведь еще и про изоляцию, подальше от мировых проблем», — напоминает украинский инвестбанкир.

В соцсетях также предполагают, что Илон Маск стал едва ли не единственным, на кого подействовали устрашающие угрозы Путина и объявленная им мобилизация.

А еще напоминают, что единственный действительно значимый шаг Маска в контексте войны — передача Украине систем для налаживания работы спутникового интернета Starlink.

«Маску захотелось поиграть в историка — да на здоровье. Нам свое делать», — напоминает IT-специалист и бывший журналист Олег Шанковский.



Как Маск уже « спасал» Америку и школьников в Таиланде: другие скандальные твиты миллиардера

В своем Twitter Илон Маск не впервые озвучивает скандальные идеи, о которых потом неделями спорят во всем мире. Весной 2022 года основатель Tesla приобрел компанию Twitter за $44 млрд, но и до этого славился резонансными твитами — и не только двусмысленными постами о собственном бизнесе, которые за минуты обрушивали акции его компаний.



Вот лишь несколько примеров резонансных высказываний Маска на общественные темы.

1. Спасение школьников в Таиланде, субмарина Маска и оскорбление дайвера-спасателя

Летом 2018 года на севере Таиланда школьная футбольная команда (12 юношей и их тренер) отправилась в спелеологический поход в местную пещеру. Из-за проливных дождей выходы пещеры затопило, люди оказались заблокированы в ее глубине. Вызволить их удалось спустя более чем две недели благодаря действиям аквалангистов.

Тогда Илон Маск настаивал, чтобы в спасении детей был задействован разработанный его инженерами аппарат — минисубмарина, которую было фактически невозможно использовать в лабиринте затопленных пещерных ходов, где с трудом протискивались взрослые водолазы.

На факт непригодности субмарины Маску указал опытный британский дайвер Вернон Ансворт, один из самых профессиональных участников спасательной операции в Таиландне. В ответ Илон Маск разразился в своем Твиттере гневной тирадой в адрес Ансворт, назвав его «pedo guy» (педофилом) — позже пост был удален. Впоследствии Маску даже удалось выиграть суд после иска Ансворта о возмещении ущерба: судьи не нашли в постах Маска подтверждения клеветы.

2. Бунт против правил карантина на пике пандемии COVID-19

«Освободите Америку немедленно» — написал Маск 29 апреля 2020 года, когда в мире начала набирать обороты пандемия COVID-19, а жесткие правила карантина затронули и США.

Тогда Илон Маск выступал против локдауна и любых ограничений, призванных замедлить распространение коронавирусной инфекции. Требуя в своем Твиттере «вернуть людям свободу» он фактически поддержал конспирологические теории о том, что попытка борьбы с пандемией является лишь проявлением авторитаризма властей.

На тот момент США уже вышли в мировые лидеры по числу инфицированных коронавирусом.

3. Нужен ли миру общественный транспорт?

В 2017 году портал Wired сообщил, что Илон Маск раскритиковал базовые принципы работы общественного транспорта на технической конференции. Предприниматель заявив, что сама идея таких видов транспорта «неадекватна», поскольку она не доставляет пассажиров точно туда, куда они хотят попасть, из-за чего им приходится делить пространство с большими группами «случайных незнакомцев».

В ответ на этом Джарретт Уокер, один из профильных госчиновников по планированию и политике общественного транспорта, уличил Маска в излишней элитарности и предположил, что такие комментарии мог позволить себе лишь люди, обладающие несметными состояниями. Маск в ответ назвав эксперта «идиотом».