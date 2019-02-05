Или иду бухать, или на собрание. Три истории украинцев, которые бросили пить благодаря Анонимным Алкоголикам Сегодня, 19:24 361 Цей матеріал також доступний українською Unsplash Сообщество Анонимных Алкоголиков сегодня работает по всей Украине Unsplash

Автор Александра Горчинская

Репортер НВ Саша Горчинская поговорила с тремя жителями Киева и Киевской области, которые в разное время полностью бросили употреблять спиртное после того, как присоединились к сообществу Анонимные Алкоголики.

Что вы представляете, когда слышите об Анонимных Алкоголиках? Скорее всего, кадры из какого-нибудь американского фильма и группу сидящих полукругом людей, где каждый берет слово по очереди, начиная со слов: “Здравствуйте, меня зовут Х и я алкоголик”.

На самом деле, Анонимные Алкоголики - это огромная сеть, разбросанная по всему миру. Сами они называют себя сообществом: это мужчины и женщины, которые собираются вместе с основной целью - поддержание трезвости.

130 таких групп сегодня функционирует в Украине - в семи регионах. В одном только Киевском регионе, куда, кроме столицы, входит Чернигов и небольшие города вроде Фастова, Бородянки или Прилук, работает 35 групп. Это порядка 80-ти собраний еженедельно.

АА - независимая организация, которая сотрудничает с разными организациями, в том числе, и с соцслужбами города. Городские социальные центры, к примеру, предоставляют Анонимным Алкоголикам помещение в безоплатную аренду.

Сюда часто приходят те, кто до этого уже успел побывать в наркологическом отделении, ходил по церквям, выполнял ритуалы, кодировался и прибегал к нетрадиционной медицине. Но все это не помогало. Почему же тогда помогают Анонимные Алкоголики?

Придумал программу Анонимные Алкоголики биржевой маклер Билл Уиллсон из американского штата Огайо. В 1935 году совместно с хирургом по имени Боб Смит он собрал первую группу Анонимных Алкоголиков, или АА. Оба мужчины были алкоголиками.

В 1939 году появилась первая книга, где Билл изложил философию и принципы движения. Программа состоит из 12-ти шагов, выполняя которые, больной алкоголизмом излечивается и становится совершенно другим человеком.

Первый шаг - признать, что вы бессильны перед алкоголем. Второй - осознать, что существует некая “высшая сила”, которая управляет человеческими жизнями. Каждый может называть это по-своему: Иисус или Будда, Кришна или космическая энергия, провидение или просто судьба. Третий шаг - перепоручение воли этой самой высшей силе.

На четвертом шаге алкоголик должен дать оценку своей жизни с нравственной точки зрения, на пятом - признать, что все это время заблуждался и вел себя неправильно, на шестом - подготовить себя к тому, чтобы высшая сила избавила от этих недостатков, затем - попросить ее об этом.

Шаги - это, по сути, психологические практики, которые учат взаимодействию с другими людьми. Например, на 8-м шаге нужно составить список людей, которым вы нанесли вред: моральный, материальный или физический. А в следующем шаге возместить весь ущерб в полном объеме, обязательно лично: отдать старые долги, извиниться, если кого-то обидели.

Заставлять никого нельзя: алкоголики сами должны захотеть измениться.

На 10 и 11 шагах участники программы продолжают самоанализ и работу над собой. Последний, 12-й шаг - прошедшие программу должны помогать другим, тем, кто еще страдает от алкоголизма: доносить информацию об АА, приглашать приобщиться к сообществу.

Каждый проходит программу в своем темпе: чтобы освоить все шаги, кому-то требуется полгода, кому-то - год. Но, по большому счету, это программа на всю жизнь. Принципы, которым учат в АА, позже применяют во всех сферах.

В АА есть понятие служения - помощь другим и деятельность на благо всего сообщества. К примеру, создание и распространение печатных материалов, налаживание коммуникации с другими регионами. Служить можно на групповом, региональном, национальном или международном уровнях.

На программе у каждого новичка обязательно появляется так называемый спонсор - наставник, который будет сопровождать и поддерживать нового члена на протяжении всей программы. Знания и опыт передаются по горизонтали: нет одного лидера, нет главарей и руководителей - все равны. На групповых занятиях может высказываться каждый желающий. Более опытные помогают новичкам.

Живет сообщество за счет пожертвований неравнодушных и такой вот помощи от участников на волонтерских началах.

Мы собрали три истории людей, которые прошли программу в Анонимных Алкоголиках и бросили пить. Имена изменены по их просьбам.

Евгения, в прошлом медсестра, 5 лет трезвости

Меня зовут Евгения и я алкоголичка. Именно так мы представляемся на наших собраниях.

Мне было очень тяжело признать, что я алкоголичка. Когда пришла на свое первое собрание, было сложно выдавить из себя это слово. Алкоголичка.

Первый шаг в Анонимных Алкоголиках - признать себя алкоголиком. / Фото: Unsplash

Я росла в семье, где пил отец. Я видела эти постоянные запои: до сих пор ненавижу сумерки, потому что у меня с детства это ассоциируется с тем, что раз наступает вечер, значит, скоро папа придет с работы и начнется скандал. По повороту ключа в замке я уже знала, в каком состоянии он пришел домой.

Не думала, что я сама буду алкоголичкой. Никогда в жизни не собиралась пить так же, как мой отец.

Когда пришла на свое первое собрание, было сложно выдавить из себя это слово. Алкоголичка.

В 18 лет я вышла замуж. Начались первые трудности, мы оба были студентами. Тогда же впервые попробовала алкоголь и все трудности ушли, стало легко и хорошо. На любом торжестве была душой компании. Я так сроднилась с алкоголем, что он стал моим другом на долгих 22 года.

Просыпаясь утром, стала задумываться, к кому бы из подружек пойти в гости, чтобы выпить сегодня. По специальности я медик, поэтому понимала, что моя доза алкоголя увеличивается, осознавала, к чему это ведет. Но ничего не могла с этим сделать. Давала обещания и себе, и своей дочери, что много пить не буду, что выпью чуть-чуть, чтобы расслабиться, и все. А потом меня ребенок тащил на плечах домой и я не понимала, как так вышло.

Со временем начала терять интерес ко всему: к друзьям, работе, бизнесу, который до того успела построить. Круг моих интересов свелся к стакану. Бизнес я потеряла, ходила на простую работу, работала медсестрой.

Я начиталась про белую горячку, насмотрелась как медик. Боялась, что если не буду пить три дня, со мной произойдет такое же. Поэтому не допускала того, чтобы оставаться трезвой дольше трех дней. Два дня были максимумом моей трезвости.

Естественно, я думала, что никто ничего не замечает. Пила, в основном, дома. Потом шла в магазин в пижаме или халате, потому что мне казалось мало. Ситуация усугублялась. Все это видели. На работе начались проблемы.

Мои последние годы употребления - это не о том, чтобы пить для поднятия настроения, это пить чтобы чувствовать себя человеком.

Мне было страшно открыть глаза, я боялась проснуться не дома. Важно было увидеть потолок и понять, что он мой. Потом я смотрела на свои руки: если синяки в районе локтей, значит, меня привели. Если на коленях, значит, сама пришла.

Алкоголизм - это болезнь, от которой нужно долго лечиться. / Фото: Unsplash

Я искала медикаментозные способы бросить пить, спрашивала у подруг, что они подсыпают мужьям, чтобы те не пили. Пыталась что-то делать. Дочка просила меня прекратить, ей было стыдно. Но я боялась признать себя алкоголичкой.

Настал момент, который у нас называют “дном”. Я стала бабушкой в 38 лет, и вот, гуляя с маленькой внучкой, пришла в соседний дом, звоню в квартиру, мне открывают другие люди. Думала, что это моя квартира. Заметила, конечно, что в подъезде были другие стены, но подумала, мало ли, покрасили, пока я гуляла. Это было страшно.

Тогда я поняла, что дальше уже некуда. Что я опасная и для себя, и для своей внучки. Приняла решение, что буду обращаться к специалистам за помощью.

Мне дали контакт психолога, которая направила меня в Ал-Анон - группы помощи родственникам алкозависимых. Ведь я соврала, будто хочу помочь пьющей подруге. На эти группы проходила около года, но продолжала пить. Это были рекомендации для родственников, мне это абсолютно ничего не давало.

Позже в Ялте, когда я отдыхала в местном санатории, познакомилась с одесситкой, которая дала мне телефон человека из Киева. Он и привел меня в киевскую группу Анонимных Алкоголиков. Эта женщина увидела, что мне нужна помощь, подобрала нужные слова - такие, которым я поверила.

Я подготовилась и набрала номер. Человек, который должен был привести меня в группу, попросил не пить в этот день. Я не пила. Но потом он перенес встречу на следующий день и опять попросил не пить. Так я попала в первую свою группу на третий день трезвости.

Когда услышала про высшую силу, насторожилась. Подумала, что это какая-то секта. У меня свой конфликт с богом, я на него обижена. Я ходила по церквям, совершала религиозные обряды, чтобы он избавил меня от алкоголизма, но он не помог. Поэтому я отрицала его существование. Решила, что буду делать все, что делают эти люди, кроме того, что касалось бога. Позже и я обнаружила для себя эту самую высшую силу.

Как если бы вы упали в колодец, барахтаетесь глубоко внизу. Тому, кто светит вам сверху, вас видно, но вам не видно, что там, наверху.

Проводник на программе, спонсор - это человек, который направляет вас. Как если бы вы упали в колодец, барахтаетесь глубоко внизу. Тому, кто светит вам сверху, вас видно, но вам не видно, что там, наверху. И вот тот, кто сверху, говорит: “Я бросаю тебе веревку”. Тот, кто внизу, спрашивает, где она. “Вот, правее, - говорит верхний. - Становись на уступ, хватайся за веревку и вылезай”.

Алкоголизм - болезнь тела и духа. За 22 года употребления алкоголя я деградировала. Когда вошла в трезвую жизнь, поняла, что ничего не умею.

Программа 12 шагов становится стилем жизни. Эта программа помогла мне остаться трезвой на протяжении вот уже 5 лет, чувствовать себя счастливой и полезной. Так, как когда-то привели меня, теперь и я кого-то могу привести.

Анатолий, художник, 25 лет трезвого образа жизни

Алкоголики - это букет из комплексов неполноценности и мании величия. С одной стороны, считаешь себя лучше всех, с другой - стараешься быть как все, но ничего не получается.

Это даже не зависит от количества выпитого. Есть те, кто дошел до самого дна, жил на улице, а есть люди с высоким социальным статусом, внешне преуспевающие, а внутри страдающие.

Часто алкоголики говорят, что начали пить, чтобы почувствовать себя "такими как все". / Фото: pexels.com

С детства я чувствовал, что в мире мне не уютно. Родители меня любили, но по-своему: накормить, обуть, отправить в школу. А душевная, эмоциональная составляющая любви у нас не практиковалась.

В 16 лет покинул свой родной дом. Поступил в художественный техникум в Киеве. В общежитии со старшими товарищами чувствовал себя закомплексованным. Я выпивал и до того, но именно там, в общежитии, впервые ощутил “волшебное” качество алкоголя. Я стал таким же как все, ко мне относились как к равному. До этого я чувствовал себя неполноценным.

Потом я пил каждый день. Конечно, работал, зарабатывал. При советской власти как художник рисовал плакаты для различных массовых праздников, занимался оформлением города - тогда ведь не было рекламы и все делалось вручную. Это хорошо оплачивалось, я был работником идеологического фронта.

Когда СССР распался, во времена перестройки старое уже было не востребовано, а новое еще не выдумали. Долго искал новую работу. Выглядел тогда не очень: измученный, зашмыганный. Когда пытался куда-то устроиться, потенциальные работодатели смотрели на меня и говорили, мол, да тебе отдых нужен, а не работа.

Засыпал с мыслями, что лучше бы завтра не проснуться. Ничего не соображал, не понимал, что вокруг происходило

У меня было двое маленьких и долгожданных детей, жена просила бросить пить, друзья говорили, что мне нужна помощь. Я не понимал, как буду жить, если вылечусь.

Два последних года перед тем, как я попал в АА - черные, это сплошной запой. Это какие-то голоса в темной квартире, сумасшествие, забытье вместо нормального сна.

Думал: или умереть, или лечиться. Но сделать с собой что-то самостоятельно решимости не хватало. Засыпал с мыслями, что лучше бы завтра не проснуться. Ничего не соображал, не понимал, что вокруг происходило.

В АА попал благодаря знакомому, тоже художнику. У него в мастерской попервах даже проходили собрания. Я тогда валялся пьяный за ширмой, слушал, о чем они говорили, и думал, что мне это тоже необходимо.

Алкоголика не излечишь уговорами, угрозами и запугиваниями. / Фото: pexels.com

Сейчас у меня 25 лет трезвости. Могу похвастаться медалью - мы [сообщество Анонимных Алкоголиков] сами себе их изготавливаем как поощрение. Главное - это ходить на группы, все остальное приходит со временем.

В АА я нашел то, что искал до этого в алкоголе: свободу, понимание и возможность высказаться. Благодаря этому я сегодня трезвый.

Николай, инженер, 9 лет трезвости

Мои родители не были алкоголиками, отличались хорошим здоровьем. Я же впервые попробовал сухое вино с другом в 9 лет. В 11 - водку, пришел домой на автопилоте. Мне очень льстило, что меня принимала более старшая компания.

Чувствовал себя душой компании, казалось, что я красноречив и очень интересен, что с незнакомыми девушками заговорить проще. И все это благодаря алкоголю.

Из-за пристрастия к алкоголю часто разрушаются семьи, люди лишаются работы. / Фото: pexels.com

Иллюзия была очень сильной. Наверное, поэтому я и стал серьезным алкоголиком. В общей сложности, мой опыт - 28,5 лет активного употребления алкоголя. Однажды я кодировался на 3,5 года: организм сильно устал, на меня со всех сторон нависали и говорили, что нужно что-то делать. Мне не хотелось бросать совсем, но было желание приостановиться и привести себя в порядок. Да, я не пил больше трех лет, но внутри оставался тем самым алкоголиком: был раздражен, из меня лез неконтролируемый эгоизм.

Я считаю, что за эти годы деградировал как человек и как личность. Многое упустил в жизни - добровольно отдал это алкоголю.

В какой-то момент мне начало казаться, что за мной следят разведки из разных стран.

Дошло до состояния, когда я не мог не пить, но и пить мне уже не лезло. Знал, что мне надо выпить, выпивал, но не получал никакого удовольствия. Просыпался утром, смотрел в окно, за которым было темно, и не мог понять, какое сейчас время суток. Часы были в другой комнате, не хотелось никого будить. Долго смотрел, по каким-то косвенным признакам обнаруживал, например, что сейчас раннее утро. Шел в ночной ларек. Эти дни были ужасом.



В какой-то момент мне начало казаться, что за мной следят разведки из разных стран.

Мне помогли врачи: они знали, что есть Анонимные Алкоголики, написали мне на бумажке номер телефона. Но я пришел домой и бросил небрежно эту бумажку. Жена подобрала и позвонила.

Я пришел на субботнее собрание и почувствовал, что я в безопасном месте и со мной здесь не произойдет ничего плохого. Первое, что спросил: что с меня требуется за все это. Не мог поверить, что все бесплатно, думал, раз денег не просят, значит, попросят отписать кому-то квартиру или что-то еще.

Но потом один из членов сообщества сказал, что все, что я должен - это делать выбор. Каждый вечер делать выбор: или я иду бухать, или прихожу на собрание Анонимных Алкоголиков. Мне эта фраза очень запомнилась.

Программа 12-ти шагов становится для членов АА жизненной философией. / Фото: Unsplash

Первые годы, когда все еще не было так развито, еще не было человека, который мог бы меня провести по всем шагам. Но потом появился спонсор, с которым мы до сих пор тесно общаемся. Сейчас у меня самого уже есть подспонсорные - четыре человека.

Сила программы АА очень большая. Это часть моей жизни и я по-другому ее уже не представляю.

Найти группу Анонимных Алкоголиков в удобном для вас месте можно здесь.