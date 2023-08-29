«Я должен противостоять преступлениям». Российский активист решил воевать на стороне Украины и назвал причину 29 августа, 16:46 Ильдар Данин (Фото:Скриншот из интервью Медиазона)

Первый в России осужденный по статье о повторных нарушениях правил митингов Ильдар Данин заявил, что покинул страну, чтобы воевать на стороне Украины и «противостоять преступлениям РФ».

Об этом Данин рассказал в интервью Медиазоне.

По его словам, он разочаровался в попытках достичь демократии в РФ мирным путем, потому что пока он пытался это делать Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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«Я понял: единственное, что мне осталось, или выходить там, и пусть меня уже убивают или сажают в России, но делать что-то более прямое, или ехать в Украину и с оружием в руках противостоять этому страшному злу», — рассказал Данин.

Он отметил, что в марте 2022 года выехал из России и остановился в Варшаве, где в течение года оформлял польские документы, поскольку с ними проще попасть в Украину.

В начале 2023 года активист обратился в организацию, которая занимается рекрутингом россиян в армию ВСУ. Таким образом он оказался в Сибирском батальоне, который Данин описал как подразделение россиян, которые «борются вооруженным путем против преступлений своей страны». Он объяснил, что вступил в него, потому что это был «практически единственный способ» воевать за Украину.

Активист отметил, что приехал на территорию Украины 13 июня и выбрал себе позывной Ганди — в честь индийского политика и борца за независимость Махатмы Ганди, который вдохновлял его борьбой и ненасильственным сопротивлением.

«Я должен убивать, чтобы остановить первоначальные убийства. Как крайняя мера — я должен их убивать. В идеале, я бы хотел брать в плен, я всем говорю, но меня за это обычно не любят, но я бы хотел брать в плен, потому что в целом я против убийств. Их можно обменивать, можно спасти очень хороших людей, которые сейчас (в российском — ред.) плену. Поэтому я больше за то, чтобы брать в плен, а не убивать», — подчеркнул он.

Дадин стал первым в России осужденным по уголовной статье о повторных нарушениях на митингах.

Последним правонарушением Дадина стало участие в несогласованной с властями акции в поддержку Украины, когда несколько активистов перекрыли Мясницкую улицу в центре Москвы. Активисту дали два с половиной года колонии, срок заключения истекал в июле 2017 года.

Во время отбывания наказания сотрудники колонии регулярно избивали Дадина, адвокат активиста обнародовал письмо, в котором Дадин рассказал о регулярных побоях и пытках со стороны руководства колонии.

Дадин был освобожден из колонии 26 февраля 2017 года.