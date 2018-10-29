29 октября 2018, понедельник

Игры Непокоренных: в Украину вернулась национальная сборная

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Украина привезла из Сиднея 20 медалей
Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Украина привезла из Сиднея 20 медалей

В Украину вернулись украинские спортсмены, которые принимали участие в Играх Непокоренных в австралийском Сиднее.

Национальную сборную встречали в аэропорту Борисполь. Поздравить команду с медалями пришли родные, болельщики и побратимы.

Команду встречал оркестр.

Напомним, Игры Непокоренных в Сиднее завершились 27 октября. Украинская сборная завоевала 20 медалей: семь золотых, десять серебряных и три бронзовые медали.

В нынешнем году на Играх непокоренных Украину представляли 15 участников, среди которых одна женщина. Это действующие и демобилизованные военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, сотрудники Нацполиции, добровольцы, ветеран Службы безопасности и один пограничник.

Соревнования в Сиднее стали вторыми Играми непокоренных, в которых принимает участие Украина. В прошлом году 15 украинских ветеранов соревновались на своих первых Играх в Торонто, где завоевали 14 медалей в шести видах спорта, восемь из которых - золотые.

Игры непокоренных (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. Здесь участвуют военнослужащие и ветераны с инвалидностью, полученной при исполнении служебных обязанностей.

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