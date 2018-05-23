Игры без правил. Все подробности скандала вокруг договорных матчей в Украине

Накануне финала Лиги Чемпионов УЕФА, который состоится 26 мая в Киеве, в украинском футболе разгорелся крупнейший коррупционный скандал в истории. 35 футбольных клубов из четырех лиг – а это 67% всех профессиональных команд Украины – оказались вовлечены в организацию договорных матчей с заведомо фиксированным результатом.

Во вторник, 22 мая, в рамках расследования таких эпизодов украинские правоохранительные органы провели более 50 обысков в девяти областях Украины. Расследование длилось около двух лет, его вели Министерство внутренних дел совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой при содействии Федерации футбола Украины.

"Задокументирована деятельность 5 преступных групп, 320 человек, 35 клубов из 10 областей. Впервые обоснованные подозрения выдвигают не только игрокам, но и организаторам [договорных матчей]", - сообщил глава МВД Арсен Аваков.

НВ собрало все подробности громкого дела.

Каковы масштабы коррупции

По данным украинских правоохранителей, на данный момент задокументировано участие 328 фигурантов незаконной организации договорных матчей по 57 доказанным эпизодам.

35 футбольных клубов из четырех лиг – а это 67% всех профессиональных команд Украины – оказались вовлечены в организацию договорных матчей

Доказательная база касается деятельности пяти преступных групп. В них были вовлечены президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, другие граждане Украины, а также субъекты хоздеятельности.

По информации FootballHub, обыски 22 мая проводились в том числе у экс-наставника Металлиста и Мариуполя Александра Севидова, бывшего рулевого Николаева Руслана Забранского, а также арбитров Евгения Арановского, Виктора Арановского, Александра Павлюка и Александра Сахно.

Договорные матчи проводились в четырех украинских футбольных лигах – Премьер-лиге, а также первой, второй и любительской лигах. Всего в организации игр с заранее известным результатом подозревают 35 клубов, среди которых пять клубов Украинской Премьер-лиги (УПЛ) - полтавская Ворскла (бронзовый призер нынешнего сезона УПЛ) и луганская Заря (4-е место), донецкий Олимпик (9-е место), Александрия из одноименного города Кировоградской области (7-е место), кропивницкая Звезда (10 место).

Как и зачем решался исход матчей

Комплекс гласных и негласных следственных действий по документированию схемы организации договорных матчей длился год, сообщили в МВД 22 мая в ходе брифинга по итогам проведения масштабных обысков.

Для получения необходимого счета в матче использовались любые методы: от подкупа игроков, арбитров, собственников клубов до запугивания и угроз. Суммы "вознаграждения" за нужный результат - победу или ничью - составляли от 30 до 100 тысяч гривен.

За одну игру, причем игру совершенно не первых команд Премьер-лиги, можно было зарабатывать от $ 10 до $ 100 тыс.

"Заранее зная результат игры, участники преступных групп делали ставки в букмекерских конторах, зарегистрированных в странах Азии и получали огромные прибыли. Благодаря анонимности, непрозрачности и бесконтрольности тотализаторов в этих странах, своеобразный "футбольный бизнес" приносил организаторам до $ 5 млн ежегодно", - сообщил Аваков.

Во время матчей нередко давались фиксированные сигналы, например, в момент реализации штрафных. В этот момент специально подготовленные лица с подставных аккаунтов делали ставки на букмекерских сайтах, рассказал о деталях подобных схем Игорь Купранец, начальник Департамента защиты экономики МВД.

"Ставки делаются от $ 2 до $ 4 тыс. За одну игру, причем игру совершенно не первых команд Премьер-лиги, можно зарабатывать от $ 10 до $ 100 тыс., - привел пример Купранец. - День за днем на протяжении более года интенсивной оперативной работы нами документировались эти группы, и, соответственно, в поле нашего зрения попадали те игроки, тренеры, судьи, которые шли у них на поводу, помогая им совершать те действия, за которые соответственно получали средства".

Правоохранители также представили несколько аудио- и видеодоказательств в качестве примеров организации договорных матчей в украинском футболе.

К примеру, одним из таких матчей стал поединок между футбольными клубами Первой лиги Волынь и Сумы, состоявшийся 1 апреля 2018 года в Луцке. На видео, снятом скрытой камерой, зафиксирована встреча президента ФК Сумы и арбитра ФФУ в Киеве на бульваре Леси Украинки. Во время встречи, согласно данным полиции, стороны договорились о победе или ничьей для клуба Сумы. За победу футбольный чиновник посулил арбитру 100 тыс. грн, за ничью - 30 тыс. грн.

Позже на видео показан момент матча Волынь - Сумы, когда во время штрафного удара футболистов сумской команды соперники ничего не предпринимают, чтобы заблокировать удар. Также показан момент передачи арбитру ФФУ денег в размере $ 3,9 тыс. (около 100 тыс. грн).

Кроме того, была обнародована аудиозапись, свидетельствующая о предрешенности исхода матча между ФК Николаев и ФК Гелиос (Первая лига), который состоялся 13 апреля 2018 года в Николаеве. За победу в матче администратор ФК Николаев перечислил арбитру ФФУ на карточный счет 50 тыс. грн.

Что будет дальше

Фигурантов масштабного расследования подозревают в совершении преступных действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368-3 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) и ч. 1 ст. 369-3 (противоправное влияние на результат спортивных соревнования) Уголовного кодекса Украины.

На сегодня известно о задержании как минимум одного арбитра Первой лиги Александра Соловьяна. Во вторник, 22 мая, в Киеве правоохранители вывели Соловьяна в наручниках из здания Дома футбола и посадили в машину.

Ексклюзивні кадри від @FootballHub_Ua ????????????

Затримання рефері Першої Ліги Олександра Солов’яна.

За нашою інформацією, обшуки стосувались 35 клубів???? pic.twitter.com/VVs2VZay39 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 22 мая 2018 г.

В то же время, большей части фигурантов расследования подозрения еще не предъявлены, сообщил Радио НВ директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

"Нет задачи одевать наручники и тащить людей, чтобы содержать их под стражей, - подчеркнул Швеченко. - Проведены обыски. В ближайшее время прокуратура согласует подозрения и тогда мы сможем сказать, сколько подозрений нам согласовала прокуратура. А подозрение - это уже фактически публичное обвинение от имени государства".

Шевченко также напомнил, что первичный срок следствия составляет два месяца. По его словам, возможно, он "будет немного продлен с разрешения процессуального руководства".

Футбольное правосудие пусть разбирается по-своему, кого отстранять [от игр] или запрещать

"Футбольное правосудие пусть разбирается по-своему, кого отстранять [от игр] или запрещать. Это уже футбольное правосудие", - добавил Швеченко. Он также предполагает, что большинство из подозреваемых пойдет на сделку со следствием, чтобы смягчить наказание.

Ранее в марте комитет этики и честной игры ФФУ уже дисквалифицировал молодежные команды U-19 и U-21 донецкого Олимпика за матчи с фиксированным результатом. Клуб будет дополнительно оштрафован .

Реакция футбольного сообщества

Скандал уже прокомментировал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, по инициативе которого в 2015 году украинский парламент принял закон о договорных матчах, предполагающий уголовную ответственность за организацию и участие в таких матчах.

22 мая в ходе брифинга Павелко высказал надежду, что соответствующий закон Украины будут улучшать, чтобы квалифицировать эти преступления как более тяжелые.

"Это только начало. Надеюсь, что это будет не только административный штраф", - заявил футбольный функционер.

В то же время футбольные эксперты опасаются, что расследование имеет показательно-демонстративный характер и призвано продемонстрировать мировому футбольному сообществу активность Украины в борьбе со спортивной коррупцией.

Главное, чтобы здесь не пострадали невинные и не искали козла отпущения

Спортивный журналист, комментатор Валентин Щербачев в эфире Радио НВ напомнил, что так называемый "закон Павелко" действует уже три года и выразил сомнение, что сейчас ситуация в футболе изменится.

"Это же кусочек нашего социума - футбол. Маленькая модель государства. И если в государстве не выполняются законы, то и тут [в мире футбола] они не будут выполняться, - полагает Щербачев. - То, что там проведено столько обысков - это все очень пахнет показухой, показухой перед конгрессом ФФУ, перед конгрессом УЕФА, который состоится здесь в Киеве".

Важно, чтобы такие обыски не стали пиар-акцией, заявил в комментарии Радио НВ и украинский арбитр Олег Орехов. Выводы по этому делу можно будет сделать после того как завершится следствие и дело перейдет в суд, уверен эксперт:

"Чтобы это [расследование] не было для того, чтобы включить в доклад конгресса - что вот, мол, мы боремся. Это серьезные вещи, они требуют серьезных доказательств и серьезных расследований, - подчеркнул Орехов. - Главное, чтобы здесь не пострадали невинные и не искали козла отпущения. Но если люди виноваты и это доказано... Я сам был наказан из-за телефонных разговоров, и те люди, которые говорили между собой по телефону о каких-то там договорных вещах - они не привлекались даже свидетелями по делу".

Самого Орехова УЕФА в марте 2010 года пожизненно дисквалифицировала за нарушения принципов верности и честности. Но в каких именно матчах произошли нарушения, тогда не указали.