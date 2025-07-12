Десятки или сотни часов на то, чтобы побегать в Counter-Strike, поездить на танчиках World of Tanks — действительно ли геймерский опыт помогает освоить навыки оператора дронов? На этот вопрос в интервью Radio NV ответил командир роты наземных роботизированных систем 93-й ОМБр Александр с позывным Электрик.

По его словам, игровые компьютерные действительно могут помочь многим в приобретении практических навыков для пилотирования тех или иных беспилотных средств — как наземных, так и летательных.

«Но хочу сказать и объяснить, что пилотирование или управление дроном, управление наземным дроном, воздушным — это лишь маленький процент от всей большой работы, которую делают все. На самом деле 80% - это обычная, рутинная работа, с которой большинство справляется в мирной жизни каждый день», — подчеркнул Электрик.

По его словам, непосредственно управление дроном — «это лишь вершина айсберга, а работа любого пилота, оператора — это большая, ежедневная, рутинная работа — проснуться, почистить зубы, одеться и пойти дальше». «Просто это в гораздо более сложных условиях», — добавил военный.

По его мнению, «несовсем уместно говорить, что тот, кто просидел много в «Call of Duty или в World of Tanks будет хорошим воином».

«Он будет хорошим оператором, а воинам нужно становиться. Нельзя поиграть в Call of Duty и стать воином, потому что для этого нужно иметь множество еще навыков: по медицине, владение стандартными средствами вооружения, защиты, безопасности, маскировки и т. д. », — подчеркнул командир роты наземных роботизированных систем 93-й ОМБр.

Он отмечает, что у каждого военного «должен быть ряд обязательных будничных навыков». «Поэтому на самом деле для войны подходят все и все могут найти себе применение», — резюмировал Электрик.