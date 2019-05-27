Игра — это симптом. Переутомление и игроманию признали официальным болезнями — подробности Сегодня, 19:58 1 Цей матеріал також доступний українською Unsplash/Alex Haney Многие воспринимают счастье как материальное благо Unsplash/Alex Haney

Отныне зависимость от видеоигр и переутомление — это официальные болезни. Такими их признала Всемирная организация здравоохранения.



В редакции ВОЗ одобрила 11 версию Международной классификации болезней, в частности в разделе психологических расстройств. Обновленный документ вступит в силу с 1 января 2022 года. Подробнее о том, как проявляются эти болезни — в сюжете Радио НВ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, переутомление или так называемый синдром эмоционального выгорания описывается как физическое и психическое истощение. Оно происходит в результате хронического стресса, связанного с работой.

Заболевания от видеоигр, то есть игромания, характеризуется тремя основными симптомами: во-первых, нарушается контроль, например, частота игр, продолжительность, интенсивность, во-вторых, игры начинают преобладать над другими жизненными и повседневными интересами. В-третьих, несмотря на негативные последствия, играющий человек не может остановиться, даже осознавая, что таким образом он разрушает свое здоровье.

Симптомы переутомления сообщают, что надо остановиться, отдохнуть и восстановить утраченные силы

В ВОЗ отмечают, что такое поведение приводит к значительному ухудшению в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной и других важных сферах жизни.

По данным Минздрава Украины, самые распространенные признаки усталости — ощущение бессилия, рассеянность, ухудшение памяти, снижение интереса к работе, повышенная раздражительность, постоянная сонливость. Все эти симптомы сообщают, что надо остановиться, отдохнуть и восстановить утраченные силы. Иначе вы рискуете получить переутомление, то есть совокупность устойчивых и неблагоприятных для здоровья сдвигов в организме, после которых трудно вернуться к норме.

Само переутомление характеризуется головной болью, повышенной утомляемостью, хронической раздражительностью, нарушением сна. Также возможно возникновение артериальной гипертензии или ишемической болезни сердца.

К действенным средствам от усталости Минздрав относит полноценный сон, правильно организованный режим питания в соответствии с возрастными потребностями и энергозатрат, регулярная физическая нагрузка, отказ от вредных привычек, изменение деятельности, оптимизм и чувство юмора, а также хобби.

Потребительское общество

К переутомлению приводит прежде всего потребительское общество, отметил заместитель главы правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый.

Эта погоня очень многих побуждает становиться не человеком, а машинкой

По его словам, сегодня многие воспринимают счастье как материальное благо. Поэтому такие люди постоянно стараются больше зарабатывать, потому что видят, что кто-то зарабатывает больше, чем они, добавил врач.

«Люди, которые погружены в такую идеологию, такую философию бытия, они находятся в постоянной погоне за приобретение чего-то — новых денег, новых благ и так далее. Эта погоня очень многих побуждает становиться не человеком, а машинкой. Такой человек всегда несчастлива, потому что у кого-то больше, чем у него, кто достиг большего. Он всегда несчастен, и он всегда работает в условиях стресса», — отметил Надутый.

Игра — это симптом

В основе игромании лежит одиночество, а это отсутствие связей и привязанности, считает психотерапевт Вячеслав Халанский. По его словам, проблема игромании двоякая: есть психологический компонент и социальный. И сама игра — это только симптом.

Такая болезнь часто прослеживается в семьях, где-либо запрещалось, либо не приветствовалось выражать различные чувства и переживания. У человека с игроманией, говорит психолог, настроение резко меняется во время отрыва от игры. Он становится агрессивной, подавленной, переживает депрессивное ощущение. Социальные связи сокращаются до, например, игры и отношений со своим партнером, или только игры.

Это проблема, связанная с эмоционально холодными отношениями между ребенком и родителями

Такие люди думают, что точно знают секрет выигрыша и то, куда потратить деньги после триумфа. Их жизненное кредо — стараний прилагать мало, но получать много. Инфантильность — личностная черта игроков, убежден Вячеслав Халанский.

«Это может быть как симптом того, что ребенок не имеет таких ярких, добрых эмоций в повседневной жизни, нет почти такого теплого контакта с родителями. Он должен искать ощущение удовлетворенности, компенсации того, что нет эмоционального переживания в жизни. Например, нарушение отношений с родителями. То, что я увидел из своей практики, это именно проблема, связанная с эмоционально холодными отношениями», — отметил Халанский.



Зависимость от игр — проблема всей семьи. Решать эту проблему нужно не одному, но всем вместе, говорит Вячеслав Халанский. По его словам, помочь человеку может восстановления здоровой привязанности, а участие в жизни зависимого возвращает его к жизни.

По данным ВОЗ, геймера могут признать больным, если в течение не менее года наблюдаются симптомы — игры занимают все больше времени и мешают различным сферам жизни. Однако для большинства игры все же остаются хобби, а не превращаются в зависимость, добавляют в организации. В то же время, производители компьютерных игр со всего мира призвали ВОЗ пересмотреть свое решение, заявив, что оно «не основывается на достаточно надежных доказательствах».