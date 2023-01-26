Мэру Рени, которого задержали на взятке, назначили залог более чем в 1,3 миллиона гривен

26 января, 21:17
Поделиться:
Игорь Плехов (Фото:Игорь Плехов / Facebook)

Игорь Плехов (Фото:Игорь Плехов / Facebook)

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения городскому голове одного города в Одесской области, которого совместно с депутатом того же горсовета разоблачили на взятке.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В САП не называют имя фигуранта дела. По данным СМИ, это мэр города Рени Одесской области Игорь Плехов.

Видео дня

Следствие установило, что депутат по предварительному сговору с мэром получил часть взятки в $50 тысяч за аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га. Общая сумма взятки, о которой просили чиновники, — $100 тысяч.

Суд назначил Плехову меру пресечения в виде залога в размере 1,342 миллиона гривен. Если он внесет залог, то будет обязан:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться из города проживания без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего месяца проживания и работы;
  • воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу.

25 января Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили депутата горсовета и мэра Рени во время получения взятки.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Коррупция Одесская область Взятка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X