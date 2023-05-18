Войска РФ дважды готовили покушение на командующего Сил теробороны Танцюру — УП
Игорь Танцюра более года руководит Силами территориальной обороны ВСУ (Фото:Сухопутні війська ЗСУ/Facebook)
Российские оккупанты дважды пытались ликвидировать командующего Сил территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру, пишет УП со ссылкой на источники в военных кругах.
По данным собеседников издания, колонну машин, в одной из которых ехал генерал, обстреляли в Донецкой области. Попали в машину, в которой в тот день должен был ехать командующий Сил ТрО, однако он сел в машину сопровождения. Авто удалось выскочить из-под обстрела.
Первую попытку покушения удалось предотвратить.
Источники УП рассказали, что украинская сторона перехватила данные россиян, согласно которым они в деталях знали маршрут передвижения Танцюры на фронте на несколько следующих дней. Из-за этого пришлось внести изменения.
Издание отмечает, что вопрос о том, откуда враг получал информацию в обоих случаях, остается открытым.
В начале мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждал, что его боевики под Бахмутом якобы «уничтожили» машину, в которой мог находиться Игорь Танцюра. Позже он сам опроверг это.
В ВСУ также заявили, что военный жив.
Танцюра стал командующим Сил ТрО 15 мая 2022 года. В 2019 году он был начальником штаба — первым заместителем командующего Операцией объединенных сил, а по состоянию на сентябрь 2021 года — командиром группировки войск Південь. Также занимал пост начальника штаба — заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ.