Войска РФ дважды готовили покушение на командующего Сил теробороны Танцюру — УП 18 мая, 11:29 Игорь Танцюра более года руководит Силами территориальной обороны ВСУ (Фото:Сухопутні війська ЗСУ/Facebook)

Российские оккупанты дважды пытались ликвидировать командующего Сил территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру, пишет УП со ссылкой на источники в военных кругах.

По данным собеседников издания, колонну машин, в одной из которых ехал генерал, обстреляли в Донецкой области. Попали в машину, в которой в тот день должен был ехать командующий Сил ТрО, однако он сел в машину сопровождения. Авто удалось выскочить из-под обстрела.

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Первую попытку покушения удалось предотвратить.

Источники УП рассказали, что украинская сторона перехватила данные россиян, согласно которым они в деталях знали маршрут передвижения Танцюры на фронте на несколько следующих дней. Из-за этого пришлось внести изменения.

Издание отмечает, что вопрос о том, откуда враг получал информацию в обоих случаях, остается открытым.

В начале мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждал, что его боевики под Бахмутом якобы «уничтожили» машину, в которой мог находиться Игорь Танцюра. Позже он сам опроверг это.

В ВСУ также заявили, что военный жив.

Танцюра стал командующим Сил ТрО 15 мая 2022 года. В 2019 году он был начальником штаба — первым заместителем командующего Операцией объединенных сил, а по состоянию на сентябрь 2021 года — командиром группировки войск Південь. Также занимал пост начальника штаба — заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ.

