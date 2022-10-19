Кому $100 тысяч? Гиркина в военной форме и портупее заметили на трассе в Ростовской области — фото 19 октября, 15:16 За поимку Игоря Гиркина в Украине назначена высокая награда (Фото:TheDeadDistrict/Twitter)

Российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), который, по слухам, отправился на войну в Украину, заметили в военной форме и портупее с пистолетом в Ростовской области.

В среду, 19 октября, в соцсетях обнародовали фото с бывшим главарем донецких террористов и еще двумя неизвестными в камуфляже, стоящими возле дорожного знака.

Благодаря сервису Google Street View можно установить, что снимок был сделан на выезде с заправки Shell на трассе Ростов-Таганрог.

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Фото: НВ

В то же время, где именно Гиркин находится сейчас, достоверно не известно.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны объявило за его поимку награду в размере $100 тысяч.

Напомним, что в августе Гиркин уже пытался попасть на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВСУ.

Тогда он планировал сделать это через временно оккупированный Крым, и даже сбрил в целях конспирации усы, однако в итоге все равно был задержан российскими спецслужбами, которые вернули его домой.

Судя по всему, на этот раз российский террорист решил выбрать другой маршрут.