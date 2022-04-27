«Каюсь и хочу отмыться»: вице-президент Газпромбанка вернулся в Украину и планирует вступить в тероборону

27 апреля, 10:31
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Игорь Волобуев обвинил российскую армию в военных преступлениях (Фото:The Insider)

Игорь Волобуев обвинил российскую армию в военных преступлениях (Фото:The Insider)

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Вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, который является уроженцем Ахтырки Сумской области, покинул РФ, чтобы вернуться в Украину, где он собирается присоединиться к подразделениям теробороны.

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Об этом он рассказал The Insider.

По словам Волобуева, такое решение связано с тем, что он больше не мог оставаться в РФ после тех зверств, которые ее войска устроили в Украине.

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«По национальности я украинец… Я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Мой визит — это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы», — пояснил он, добавив, что хотел вернуться еще с 2004 году, но не смог этого сделать «по семейным обстоятельствам».

Волобуев также подчеркнул, что агрессия РФ против Украины являются военным преступлением.

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«Это преступление со стороны Путина, российской власти и, на самом деле, российского народа. Потому что здесь убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это и есть русский народ. И я, хоть и по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь, потому что на мне двойная ответственность — я ведь не просто россиянин. Я родился здесь, я прожил здесь 18 лет, поэтому отвечаю вдвойне и втройне», — признал топ-менеджер.

Он также прокомментировал недавнюю смерть бывшего вице-президента Газпромбанк Владислава Аваева и его семьи, который, как утверждает Следственный комитет РФ, убил жену и ребенка, а потом покончил с собой.

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«Хочу уточнить — он был не просто вице-президент, он был первый президент, через одну должность. Я не знаю, чем он занимался, никогда не был с ним знаком и ничего о нем не слышал до. Также я знаю, что на момент якобы его самоубийства он был действующим первым вице-президентом Газпромбанка. Не верю в то, что он мог убить жену и дочь, считаю, что это инсценировка. Почему? Сложно сказать. Может быть, он что-то знал и представлял какую-то опасность», — добавил Волобуев.

https://www.youtube.com/watch?v=My-X8HLRgWs&t=1s
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Газпромбанк Война России против Украины

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