«Каюсь и хочу отмыться»: вице-президент Газпромбанка вернулся в Украину и планирует вступить в тероборону 27 апреля, 10:31 Цей матеріал також доступний українською Игорь Волобуев обвинил российскую армию в военных преступлениях (Фото:The Insider)

Вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, который является уроженцем Ахтырки Сумской области, покинул РФ, чтобы вернуться в Украину, где он собирается присоединиться к подразделениям теробороны.

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Об этом он рассказал The Insider.

По словам Волобуева, такое решение связано с тем, что он больше не мог оставаться в РФ после тех зверств, которые ее войска устроили в Украине.

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«По национальности я украинец… Я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Мой визит — это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы», — пояснил он, добавив, что хотел вернуться еще с 2004 году, но не смог этого сделать «по семейным обстоятельствам».

Волобуев также подчеркнул, что агрессия РФ против Украины являются военным преступлением.

«Это преступление со стороны Путина, российской власти и, на самом деле, российского народа. Потому что здесь убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это и есть русский народ. И я, хоть и по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь, потому что на мне двойная ответственность — я ведь не просто россиянин. Я родился здесь, я прожил здесь 18 лет, поэтому отвечаю вдвойне и втройне», — признал топ-менеджер.

Он также прокомментировал недавнюю смерть бывшего вице-президента Газпромбанк Владислава Аваева и его семьи, который, как утверждает Следственный комитет РФ, убил жену и ребенка, а потом покончил с собой.

«Хочу уточнить — он был не просто вице-президент, он был первый президент, через одну должность. Я не знаю, чем он занимался, никогда не был с ним знаком и ничего о нем не слышал до. Также я знаю, что на момент якобы его самоубийства он был действующим первым вице-президентом Газпромбанка. Не верю в то, что он мог убить жену и дочь, считаю, что это инсценировка. Почему? Сложно сказать. Может быть, он что-то знал и представлял какую-то опасность», — добавил Волобуев.

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