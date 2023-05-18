Россия выслеживает Игоря Танцюру: что важно знать о командующем Силами ТрО и одном из самых влиятельных военных Украины 18 мая, 16:09 Сюжет Игорь Танцюра поздравляет украинских военных разведчиков в сентябре 2021 года, архивное фото (Фото:gur.gov.ua)

Игорь Танцюра, командующий Силами территориальной обороны ВСУ, как минимум дважды за время полномасштабного вторжения был объектом покушений со стороны российских оккупантов.

Об этом стало известно 18 мая из материала Украинской правды, которая опубликовала такую информацию со ссылкой на источники в военных кругах.



NV напоминает, что важно знать об одном из самых влиятельных украинских командующих, на которого Россия развернула настоящую охоту.

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Руководил учебным центом в Десне и штабом Сухопутных войск: кто такой Игорь Танцюра

56-летний генерал-майор Игорь Танцюра руководит Силами территориальной обороны ВСУ ровно год: с 15 мая 2022-го, когда Владимир Зеленский подписал указ о его назначении на эту должность вместо бригадного генерала Юрия Галушкина.

Уже через полгода, в октябре 2022-го, NV включил Танцюру в свой список 25 самых влиятельных украинских военных, составленный с участием экспертов, военнослужащих и специалистов военного дела.

За свою профессиональную карьеру кадровый военный Игорь Танцюра успел побывать командиром 1-й отдельной танковой Северской бригады и принять участие в подготовке миротворческих контингентов под эгидой ООН и Международных сил по поддержанию мира в Косово.

А в 2013 году, накануне вторжения России на Донбасс и в Крым, он занимал должность начальника 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ. Центр Десна, расположенный в родной для Игоря Танцюры Черниговской области — это одна из самых известных в Украине воинских частей, которые специализируются на подготовке личного состава для различных родов Сухопутных войск Украины. В тот же период полковник Танцюра получил звание генерал-майора.

С началом активных боевых действий на Донбассе в 2014-м он организовывал работу штабов оперативно-тактических и оперативных группировок.

Еще в марте 2014 года Игорь Танцюра видел риски вторжения России с севера и как командир центра Десна отдал приказ подчиненным формировать ротную тактическую группу из состава самых подготовленных бойцов и офицеров.

«Учитывая высокую вероятность вторжения российских войск на территорию Украины на северо-восточных рубежах, эту задачу деснянцы выполнили в кратчайшие сроки. И уже через трое суток сформированное подразделение прикрывает государственную границу Украины вблизи Ахтырки в Сумской области», — отмечается в книге Наши, которая была опубликована в 2017 году как часть специальной серии проекта Истории украинских воинов, изданной Министерством обороны Украины.

Игорь Танцюра - один из самых опытных военных в ВСУ / Фото: Сухопутные войска ВСУ / Facebook

Впоследствии Танцюра возглавил штаб АТО, а в 2019-м стал начальником штаба и первым заместителем командующего ООС. До начала большой войны с Россией Танцюра занимал должность начальника штаба — заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ. В 2021 году он также был командиром группировки войск Юг.

С первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину генерал-майор был в числе тех, кто руководил обороной Киева.

В мае 2022-го Танцюра стал командующим самого молодого рода войск украинской армии — Сил территориальной обороны ВСУ, бойцы которых участвуют в боевых действиям на востоке и юге Украины. И если накануне полномасштабного вторжения России общая численность Сил ТрО составляла около 10 тысяч человек, то после выросла в 12 раз, по данным УП.

Комментируя назначение Игоря Танцюры командующим Силами ТрО, министр обороны Украины Алексей Резников назвал его «опытным военным».

В апреле 2022 года президент Владимир Зеленский наградил Танцюру орденом Богдана Хмельницкого III степени — «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и верность военной присяге».



Какова роль сил ТрО под командованием Танцюры в большой войне с Россией

На момент, когда Игорь Танцюра возглавил Силы территориальной обороны в мае 2022 года, они насчитывали 32 бригады, 25 из которых в полном составе или частью подразделений уже тогда принимали непосредственное участие в боевых действиях.

За полтора месяца с момента создания Сил ТрО перед началом большой войны с РФ (в январе 2022) была развернута командно-организационная структура этой составляющей ВСУ — более 170 воинских частей. «Это позволило в течение недели уже во время полномасштабного российского вторжения принять в ряды теробороны более 100 тысяч человек. Это больше, чем численность армий львиной доли европейских стран», — подчеркивал Алексей Резников, комментируя масштаб ответственности, который год назад доверили Игорю Танцюре.

Именно подразделения Сил ТрО Киевской, Черниговской и Сумской областей приняли бой в первые же часы российского вторжения и сыграли важную роль при обороне и освобождении этих регионов.

109-й батальон ТрО вместе с морскими пехотинцами, гвардейцами, пограничниками, полицейскими, бойцами СБУ и разведки участвовал в героической обороне Мариуполя.

Подразделения ТрО на Харьковщине также были активно вовлечены в контрнаступательные действия ВСУ. Еще в мае 2022 года вирусным стало видео, где 227-й батальон 127 бригады Сил Территориальной обороны ВСУ вышел на участок государственной границы Украины с РФ в Харьковской области.

Позже силы ТрО помогали держать линию фронта и оттеснять врага в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях.

В январе 2023 года Игорь Танцюра поздравил подчиненных военнослужащих по случаю первой годовщины создания Сил территориальной обороны.

«Сейчас все бригады Сил ТрО защищают всю Украину на всех фронтах. Мы стали олицетворением единства нации и жажды победы», — подчеркнул Танцюра.

Что известно о покушениях на Игоря Танцюру

2 мая 2023 года владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы якобы уничтожили под Бахмутом автомобиль, в котором мог находиться Игорь Танцюра.

«Артиллерийскими подразделениями ЧВК Вагнер при подходе резервов из населенного пункта Часов Яр в населенный пункт Бахмут был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, вероятно, находился командующий Силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра», — говорилось тогда в заявлении Пригожина. Он утверждал, что автомобиль направлялся в Бахмут и даже публиковал фото разбомбленной машины.

Впрочем, тогда в командовании ВСУ быстро опровергли слова Пригожина, хотя и частично подтвердили попытку покушения. Роман Грищенко, командир 127-й бригады Сил теробороны, сообщил Суспільному, что Танцюра действительно посещал подразделения подчиненных ему сил ВСУ на востоке Украины.

«Действительно командующий Силами ТрО посетил свои подразделения в Бахмуте, провел совещание с командирами воинских частей Сил территориальной обороны. Да, были попытки со стороны врага поразить командующего. Но поверьте: жив-здоров, невредим, как всегда, выполняет свои служебные обязанности», — рассказал Грищенко в тот же день, 2 мая 2023-го.

Представитель Сил территориальной обороны Украины Денис Зелинский тогда же опроверг заявление Пригожина и заявил, что «все живы и здоровы».

А 18 мая УП со ссылкой на собственные источники сообщила дополнительную информацию о вероятных покушениях на Танцюру — как выяснилось, их было по меньшей мере два.

По информации издания, на командующего Силами ТрО действительно было совершено покушение, когда Пригожин приводил такие данные. «Его колонну действительно обстреляли. И в машину, в которой должен был находиться Танцюра, попали. Но командующий в тот день сел в машину сопровождения. И ей удалось выскочить из-под обстрела», — пишет УП.

Кроме того, по данным журналистов УП в военных кругах, ранее в другом случае украинская сторона перехватила данные россиян, согласно которым они в деталях знали маршрут передвижения Игоря Танцюры на фронте в течение нескольких следующих дней. Эту информацию перехватили достаточно вовремя, чтобы командующий Силами ТрО успел внести изменения в свои планы.

«Вопрос о том, откуда враг получал информацию в обоих случаях, остается открытым», — резюмирует УП.

Аналитики Института изучения войны, комментируя информацию Пригожина о покушении на Танцюру в начале мая, отметили, что провоенное сообщество РФ пытается использовать такие сообщения как попытку подчеркнуть усилия оккупантов в препятствовании подготовке ВСУ к контрнаступлению. Якобы Танцюра должен был перебросить свои резервы в район Бахмута именно с этой целью, а потому российский удар в Телеграм-пабликах России подавали «как важное с оперативной точки зрения событие, которое якобы задержало потенциальные будущие контрнаступательные действия ВСУ». Аналогично российские «военкоры» пытались заверить, что удар российских оккупантов по Павлограду 1 мая якобы повлиял на критически важный украинский центр логистики и накопления сил, что, мол, должно задержать украинские контрнаступательные операции, сравнивали в ISW.

Советник министра обороны Анна Маляр 10 мая подчеркнула, что за предыдущую неделю перед этим Россия распространила уже три ложных сообщения о якобы ликвидации украинских командующих.

«Все живы», — подчеркнула Маляр. По ее словам, обычно такие сообщения преследуют несколько целей:

психологическое воздействие на самого человека



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«Это лишь незначительный публичный эпизод, из которого вы можете понять, в каких условиях воюет наше командование», — отметила Маляр.