В Силах территориальной обороны опровергли фейк Пригожина о гибели командующего Игоря Танцюры 2 мая, 17:09 Игорь Танцюра (Фото:Сухопутні війська ЗСУ / Facebook)

Спикер Командования Сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский опроверг утверждения хозяина кремлевской ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о якобы гибели командующего Сил ТрО Игоря Танцюры под Бахмутом.

В комментарии Суспільному спикер подчеркнул, что Силы ТрО официально опровергают утверждения Пригожина.

«Мы не комментируем какие-либо вбросы вражеской пропаганды. Все живы и здоровы», — сказал он.

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Евгений Пригожин ранее утверждал, что его боевики под Бахмутом якобы «уничтожили» машину, в которой мог находиться Игорь Танцюра.

Танцюра стал командующим Сил ТрО 15 мая 2022 года. В 2019 году он был начальником штаба — первым заместителем командующего Операцией объединенных сил, а по состоянию на сентябрь 2021 года — командиром группировки войск Південь. Также занимал пост начальника штаба — заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ.