Возможное задержание Гиркина показывает, что в Кремле начинается активная фаза противостояния — разведка 21 июля, 16:29 Игорь Стрелков (Фото:ГУР)

Возможное задержание террориста Игоря Стрелкова (Гиркина) может указывать на то, что в Кремле начинается активная фаза внутреннего противостояния, убежден представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

«Пушкин дописался, Гагарин долетался, Гиркин договорился. В принципе хорошие новости, банка с пауками продолжает активно двигаться. Можем пожелать успеха всем участникам процесса», — сказал Юсов в эфире телемарафона.

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Представитель ГУР добавил, что конфликты между башнями Кремля и их агентами влияния начали выходить наружу после коротко мятежа главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

«Парадоксальная ситуация: на Москву шел Пригожин и сбивал самолеты, вертолеты, а задерживают Гиркина. Это особенности путинского режима. Вопрос не в самом Гиркине», — сказал он.

Представитель украинской разведки подчеркнул, что Гиркин не действовал как самостоятельная фигура. По словам Юсова, задержание российского террориста означает, что в Кремле уже приходят к активной фазе внутреннего противостояния.

«И тут точно можно сказать, что продолжение следует», — подчеркнул он.

По данным СМИ, в пятницу в России задержали военного преступника Гиркина. Сообщается, что он был задержан по заявлению бывшего боевика ЧВК Вагнер.

В Telegram-канале военного преступника появилось сообщение от его жены Мирославы Регинской. По ее словам, против Гиркина выдвинуты обвинения в экстремизме.

Игорь Гиркин ранее публично критиковал диктатора Владимира Путина. Например, он усомнился в дееспособности главы кремлевского режима, сравнив его с «мумией».

Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малазийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.