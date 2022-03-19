Украинские пограничники публично унизили белорусского посла, «продавшегося за 30 сребреников» — видео
Украинский пограничник с презрением швырнул в белорусского посла мешочек с мелочью (Фото:@Shtirlitz53/Twitter)
Белорусскому послу Игорю Соколу пришлось пройти через публичное унижение со стороны военнослужащих Госпогранслужбы Украины за участие режима Александра Лукашенко в военных преступлениях ВС РФ.
Соответствующее видео обнародовал в субботу, 19 марта, офицер ВСУ Анатолий Штефан.
На нем украинский военный отчитывает Сокола за предательство украинского народа и передает ему символические «30 сребреников» для главы пограничного комитета Беларуси, который содействует отправке российских войск в Украину.
При этом посол принимать «награду» отказался, поэтому сотрудник ГПСУ просто швырнул в него мешочек с мелочью, подчеркнув таким образом свое презрение.
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