Украинские пограничники публично унизили белорусского посла, «продавшегося за 30 сребреников» — видео

19 марта, 11:08
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Украинский пограничник с презрением швырнул в белорусского посла мешочек с мелочью (Фото:@Shtirlitz53/Twitter)

Украинский пограничник с презрением швырнул в белорусского посла мешочек с мелочью (Фото:@Shtirlitz53/Twitter)

Белорусскому послу Игорю Соколу пришлось пройти через публичное унижение со стороны военнослужащих Госпогранслужбы Украины за участие режима Александра Лукашенко в военных преступлениях ВС РФ.

Соответствующее видео обнародовал в субботу, 19 марта, офицер ВСУ Анатолий Штефан.

На нем украинский военный отчитывает Сокола за предательство украинского народа и передает ему символические «30 сребреников» для главы пограничного комитета Беларуси, который содействует отправке российских войск в Украину.

Видео дня

При этом посол принимать «награду» отказался, поэтому сотрудник ГПСУ просто швырнул в него мешочек с мелочью, подчеркнув таким образом свое презрение.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Беларусь Посол Госпогранслужба Украины Дипломаты Пограничник Война России против Украины

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