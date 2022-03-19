Украинские пограничники публично унизили белорусского посла, «продавшегося за 30 сребреников» — видео 19 марта, 11:08 Цей матеріал також доступний українською Украинский пограничник с презрением швырнул в белорусского посла мешочек с мелочью (Фото:@Shtirlitz53/Twitter)

Белорусскому послу Игорю Соколу пришлось пройти через публичное унижение со стороны военнослужащих Госпогранслужбы Украины за участие режима Александра Лукашенко в военных преступлениях ВС РФ.

Соответствующее видео обнародовал в субботу, 19 марта, офицер ВСУ Анатолий Штефан.

На нем украинский военный отчитывает Сокола за предательство украинского народа и передает ему символические «30 сребреников» для главы пограничного комитета Беларуси, который содействует отправке российских войск в Украину.

Видео дня

При этом посол принимать «награду» отказался, поэтому сотрудник ГПСУ просто швырнул в него мешочек с мелочью, подчеркнув таким образом свое презрение.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.