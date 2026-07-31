СБУ раскрыла подробности задержания киллера, пытавшегося убить командира Хартии Игоря Оболенского

Убийство командира корпуса Хартия Игоря Оболенского готовил 69-летний житель Харькова. По версии следствия, его завербовали российские спецслужбы, действовавшие под прикрытием сотрудников СБУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 31 июля.

Сообщается, что российский куратор поручил мужчине ликвидировать украинского военного, убедив его, что Оболенский якобы сотрудничает с врагом. Для подтверждения этой вымышленной версии оккупанты прислали ему сгенерированное искусственным интеллектом изображение командира Хартии, на котором тот якобы находится на Красной площади в Москве в футболке с символом Z.

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Фото: СБУ

По данным следствия, для осуществления покушения российские спецслужбы передали фигуранту огнестрельное оружие через посредника. В настоящее время правоохранители устанавливают личность курьера.

Задержанному готовят уведомление о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, касающимся умышленного убийства и незаконного обращения с оружием.

Фото: СБУ

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и лиц, причастных к организации покушения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на командира Хартии Игоря Оболенского. Нападавший и его сообщник задержаны.

«На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру мы обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее», — написал глава государства.

В 2025 году NV опубликовало материал об Игоре Оболенском после того, как он возглавил 2-й корпус НГУ Хартия. Оболенский — кадровый военный, участвовавший в боевых действиях на Донбассе еще с 2014 года. В 2015 году он принял участие в создании бригады быстрого реагирования Рубеж, где возглавил первый батальон. Впоследствии он работал в аграрном бизнесе — сначала в холдинге МХП, а затем в Агротрейде.

В первые дни полномасштабного вторжения Оболенский служил в Силах специальных операций, а позже принял приглашение агробизнесмена Всеволода Кожемяко и присоединился к добровольческому формированию Хартия, созданному в Харькове.

В начале 2023 года Хартию переформировали в 13-ю бригаду НГУ; Оболенский стал её командиром и модернизировал систему управления подразделением в соответствии со стандартами НАТО. В 2025 году Генеральный штаб принял решение создать корпус на базе бригады Хартия.