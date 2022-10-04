В МАГАТЭ заявили, что гендиректор ЗАЭС после освобождения из плена оккупантов оставит свой пост 4 октября, 21:16 Игорь Мурашов (Фото:Энергоатом / Telegram)

По информации Международного агентства по атомной энергии, гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов больше не будет выполнять свои обязанности.

Как сообщает пресс-служба МАГАТЭ во вторник, 4 октября, Мурашов сейчас находится с семьей на подконтрольной Украине территории и «не будет продолжать выполнять свои обязанности на ЗАЭС». В МАГАТЭ добавили, что пока не известно, кто заменит его на посту.

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Инфографика: НВ

Агентство также объявило, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этой неделе приедет в Киев, а затем — в Москву, чтобы продолжить консультации для согласования зоны ядерной безопасности и защиты вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

Оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова 30 сентября и вывезли его в неизвестном направлении. По данным правоохранителей, российские военные остановили машину Мурашова по пути от станции к захваченному Энергодару и увезли силой. 3 октября стало известно, что Мурашова освободили и он вернулся к семье.

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