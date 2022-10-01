В МАГАТЭ заявили, что похищенный оккупантами гендиректор ЗАЭС «временно задержан» 1 октября, 21:02 С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, захвачена российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило информацию, что российские оккупанты «временно задержали» гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

Как сообщает пресс-служба МАГАТЭ в субботу, 1 октября, агентство получило эту информацию, связавшись с «соответствующими органами». Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство «активно добивается разъяснений и надеется на быстрое и удовлетворительное разрешение этого вопроса».



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В Офисе генерального прокурора заявили, что открыли уголовное дело по факту похищения гендиректора ЗАЭС (ч. 1 ст. 438 УК Украины, нарушение законов и обычаев войны). По данным правоохранителей, российские военные остановили машину Мурашова по пути от станции к захваченному Энергодару и силой увезли в неизвестном направлении.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.



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6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство также призвало прекратить обстрелы в районе станции, но не уточняло, кто ведет огонь.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. На территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов, они регулярно устраивают провокации с обстрелами ЗАЭС.

