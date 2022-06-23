Рупор российской пропаганды. Экс-нардеп от Партии регионов Марков получил подозрение в коллаборационной деятельности — СБУ 23 июня, 14:57 Цей матеріал також доступний українською Марков — частый гость эфиров российских пропагандистов (Фото:Скриншот/Youtube/Думская Нет)

В СБУ сообщили, что подозрение в коллаборационной деятельности получил экс-нардеп от Партии регионов Игорь Марков.

В ведомстве заявили, что в марте 2022 года он находился на временно оккупированной территории Киевской области вместе с войсками страны-агрессора России.

«Он был одним из рупоров российской пропаганды и регулярно записывал видео, на которых отрицал агрессию РФ и транслировал тезисы об «освободителях» — говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Видео дня

В СБУ добавили, что впоследствии эти ролики публиковали прокремлевские СМИ, в том числе федеральный телеканал при министерстве обороны России.

В СБУ рассказали, что в мае 2022 года фигурант принял участие в проведении информационной кампании РФ, где в очередной раз выступил в поддержку ее агрессии и временных оккупационных администраций в южных регионах Украины.

В настоящее время при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и материалах СБУ и Нацполиции экснардеп сообщен о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины).

В декабре 2014 года МВД Украины объявило Игоря Маркова в розыск за хулиганство с нанесением телесных повреждений во время избиения участников митинга в Одессе в 2007 году.

В 2015 году Марков был задержан в Италии в курортном городе Сан-Ремо по требованию украинского бюро Интерпола. Однако после того, как итальянский суд не разрешил выдать политика Украине, он первым рейсом вылетел в Москву.

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