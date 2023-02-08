Прострелили голову в тылу. Умер наемник РФ, который размахивал на сцене «черепом защитника Азовстали» 8 февраля, 10:55 Полгода назад российский наемник Мангушев заявлял, что держит череп погибшего защитника Азовстали (Фото:Скриншот видео Денис Казанский/Telegram)

Наемник РФ и пропагандист Игорь Мангушев, который полгода назад цинично размахивал со сцены якобы черепом погибшего украинского защитника Азовстали, скончался в больнице после получения ранения в голову.

Об этом сообщают пропагандистские РИА Новости со ссылкой на друга российского оккупанта Акима Апачева.

Отмечается, что несколько дней назад Мангушева ранили выстрелом в голову.

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Мангушев во время своего позорного выступления летом 2022 года повторял штампы российской пропаганды и призывал к геноциду украинцев. Пропагандист заявил, что РФ «воюет не с людьми, а с идеей» существования Украины и «все носители этой идеи должны быть уничтожены».

Он также держал в руке череп, по его словам, принадлежащий погибшему украинскому защитнику Азовстали. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека уже обратился в ООН.

4 февраля стало известно, что ему прострелили голову в Луганской области. Не исключено, что это могли сделать кадыровцы.

После ранения он был доставлен в нейрохирургическое отделение одной из больниц в оккупированной РФ Кадиевке (бывший Стаханов).





