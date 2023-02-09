Убийство боевика Мангушева, который выступал с черепом «защитника Азовстали». О чем молчат госпропагандисты РФ — Яковина 9 февраля, 21:39 Мангушев (его лицо обведено) не скрывал своих нацистских взглядов (Фото:Денис Казанский / Telegram)

Реакция ультрапатриотической тусовки и официальных российских пропагандистов на ликвидацию неонацистского политтехнолога и боевика «ЛНР» Игоря Мангушева свидетельствует о том, что его «заказало» правительство РФ. Такое мнение в эфире Radio NV высказал обозреватель Иван Яковина.



Он напомнил, что Мангушев — тот самый ненормальный фашист и садист, который показывал со сцены череп человека и утверждал, что он принадлежит украинскому военнослужащему, погибшему на Азовстали. Но при этом он был очень полезен российской армии, поскольку его подразделение Сурикаты наладило эффективную борьбу против украинских дронов, сказал Яковина.

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Соратники Мангушева обвиняют в его убийстве вагнеровцев или кадыровцев, которые совершили его по заказу Кремля.

«Тут интересна реакция на всю эту историю со стороны российских государственных пропагандистов, которые громогласно молчат на эту тему. Надо сказать, у Мангушева была репутация чуть ли не героя в российской армии из-за того, что он действительно много сделал для борьбы с украинскими дронами. И вот когда его пристрелили, все молчат. Все те, кто прославлял его, молчат. Государственные пропагандисты молчат, что воспринимается соратниками, друзьями, родственниками Мангушева как очередное подтверждение версии о том, что его убийство было заказано именно правительством России», — отметил обозреватель.

Напротив, «Z-тусовка», как Яковина именует ультрапатриотов, негодует, требуя найти и призвать к ответу убийц.

«Кстати, ни один из соратников, друзей, родственников этого человека не обвиняет в попытке его устранения украинские спецслужбы, потому что все знают, что спецслужбы Украины к этому никакого отношения не имеют, это внутренние российские разборки», — добавил журналист.

По его словам, грызня между двумя лагерями в РФ становится все громче, «идейные» фашисты набрасываются на «корпоративных».

4 февраля стало известно, что боевику Мангушеву прострелили голову в Луганской области. После ранения он был доставлен в нейрохирургическое отделение больницы в оккупированной Кадиевке.

8 февраля подельники Мангушева сообщили о его смерти.