Подсанкционная журналистка Светлана Крюкова проиграла в суде блогеру Игорю Лаченкову

Блогер Игорь Лаченков (Лачен) выиграл в суде у журналистки Светланы Крюковой, обвинявшей его в посягательстве на «честь и достоинство».

Об этом говорится в постановлении Киевского апелляционного суда от 10 ноября, с которым ознакомился NV.

В сентябре 2024 года журналистка запрещенного в Украине пророссийского издания Страна Светлана Крюкова подала в суд на блогера и волонтера Игоря Лаченкова. Сам Лаченков уточнил, что иск касался «защиты чести и достоинства» и что это была реакция Крюковой на его резкую публикацию об издании Страна.

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Своим решением от 10 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Святошинского районного суда Киева от 3 апреля 2026 года. В частности, 6 апреля Крюкова в соцсетях писала, что суд признал информацию, обнародованную в Telegram-канале Лачен пише, унижающей честь и достоинство.

Кроме того, Киевский апелляционный суд постановил взыскать со Светланы Крюковой в пользу Игоря Лаченкова судебный сбор за подачу апелляционной жалобы — 21 тыс. грн.

Помимо Лаченкова, в сентябре 2024-го бывшая заместительница главного редактора пророссийского издания Страна Светлана Крюкова подавала в суд на блогеров Романа Синицына и Евгения Пронина.

В январе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении 18 человек, в том числе нардепа Нестора Шуфрича, бывшего народного депутата и владельца канала НАШ Евгения Мураева, российского шахматиста и сторонника путинского режима Сергея Карякина, экс-заместительницы главного редактора Страна.ua Светланы Крюковой.

Само издание Страна.ua попало под санкции СНБО за противоправную деятельность на территории Украины в 2021 году.

Движение Честно сообщало, что Светлана Крюкова распространяла фейки о принудительной украинизации и штрафах за общение на русском языке. В 2022 году она заявляла, что разведывательные данные европейских стран и США о вторжении России в Украину являются «дезинформацией англосаксов». Крюкова часто появлялась в эфирах запрещенных пророссийских телеканалов НАШ и NewsOne.