Умер мэр временно оккупированного Токмака Игорь Котелевский 7 мая, 15:17 Цей матеріал також доступний українською Игорь Котелевский (Фото:Игорь Котелевский/Facebopk)

В субботу, 7 мая, скончался городской голова временно оккупированного города Токмак Игорь Котелевский. Об этом Укринформу сообщили в Запорожской областной военной администрации.

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Обстоятельства смерти сейчас выясняются.

«Сегодня, 7 мая 2022 года, ушел из жизни мэр города Токмак Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской РГА Артур Крупский», — заявили в ОВА.

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Токмак находится под временной оккупацией российских военных. 4 мая в ОК Юг сообщили, что оккупационные войска начали массовые пошив и переодевание своих военных в форму ВСУ, предупредив о возможных провокациях.

15 апреля глава Пологовской райадминистрации сообщил, что Игорь Котелевский после оккупации города сложил полномочия, но находился в городе. Котелевский впервые был избран городским головой в августе 2009 года. В ноябре 2010-го и в октябре 2015 года территориальной общиной города был избран городским головой на новый срок. В ноябре 2020-го он снова победил на выборах мэра, выдвигался от запрещенной сейчас Оппозиционной платформы — За жизнь.

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