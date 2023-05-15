Подрыв так называемого «главы МВД «ЛНР» Корнета в Луганске организовала СБУ — источник NV

15 мая, 19:25
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Игорь Корнет (Фото:скриншот/Youtube/Коммерсантъ)

Игорь Корнет (Фото:скриншот/Youtube/Коммерсантъ)

Подрыв так называемого «и.о. главы МВД» террористической организации «ЛНР» Игоря Корнета в оккупированном Луганске организовала Служба безопасности Украины, сообщил NV источник в правоохранительных органах.

Другие подробности не известны.

Ранее появилась информация, что Корнет был сильно ранен в результате взрыва в барбершопе в центре Луганска в понедельник, 15 мая. Кремлевская марионетка на оккупированных территориях Луганской области Леонид Пасечник утверждает, что при взрыве пострадали семь человек — по словам пропагандистов, среди них трое охранников Корнета.

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Игорь Корнет в 2017 году заставил бежать из Луганска, возглавлявшего террористическую организацию «ЛНР» Игоря Плотницкого (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Заставил бежать Плотницкого. Кто такой Игорь Корнет, которого подорвали в Луганске

Русская служба Би-би-си называет Корнета «одним из самых влиятельных силовиков «ЛНР».

До 2014 года он работал следователем уголовного розыска МВД Украины, затем примкнул к пророссийским боевикам, возглавив так называемое «МВД ЛНР». В ноябре 2017 года главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий решил уволить Корнета, но тот отказался уходить в отставку. На следующий день лояльные Корнету боевики захватили административные здания. Вскоре Плотницкий уехал в Москву и «ушел в отставку».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Луганск ЛНР Служба безопасности Украины (СБУ) Игорь Корнет Война России против Украины Временно оккупированные территории

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