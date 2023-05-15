Взрыв в центре Луганска: ранен так называемый «глава МВД «ЛНР» — росСМИ 15 мая, 15:24 Игорь Корнет (Фото:Mash / Telegram)

В результате взрыва в центре Луганска ранен так называемый временно исполняющий обязанности «главы МВД» террористической организации «ЛНР» Игорь Корнет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Позже ТАСС со ссылкой на «правоохранительные органы» сообщил, что Корнет получил сильное ранение, он в реанимации.

Днем в понедельник, 15 мая, в центре Луганска прогремел взрыв. Местные паблики сообщали, что это произошло на улице Демехина.

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По предварительной информации, взрывное устройство сработало в помещении барбершопа Бразерс.



Telegram-канал Baza сообщает, что Игорь Корнет был постоянным клиентом заведения, кроме него при взрыве пострадали еще пять человек.

Русская служба Би-би-си называет Корнета «одним из самых влиятельных силовиков «ЛНР».

До 2014 года он работал следователем уголовного розыска МВД Украины, затем примкнул к пророссийским боевикам, возглавив так называемое «МВД ЛНР». В ноябре 2017 года главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий решил уволить Корнета, но тот отказался уходить в отставку. На следующий день лояльные Корнету боевики захватили административные здания. Вскоре Плотницкий уехал в Москву и «ушел в отставку».