Мэр оккупированного Херсона рассказал о ситуации в городе

14 марта, 09:46
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Мэр города анонсировал возобновление работы рынка и общественного транспорта (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Мэр города анонсировал возобновление работы рынка и общественного транспорта (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Несмотря на временную оккупацию российскими войсками, власти Херсона пытаются наладить работу коммунальных служб и торговлю в новых кризисных условиях.

Об этом в понедельник, 14 марта, рассказал у себя в Facebook мэр города Игорь Колыхаев.

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«Завтра в 8 утра откроется Центральный рынок (крытая его часть). Продающие собственную продукцию, за места платить не будут, с предпринимателей будет взиматься минимальный платеж — на охрану и уборку. Спасибо дирекции рынка за возможность для херсонцев торговать-покупать. Начало — это уже половина большого дела», — рассказал он.

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Кроме того, городская администрация пытается запустить общественный транспорт и уборку улиц.

«Прошу вас вспомнить, в каких условиях мы сейчас живем, и помогать нам поддерживать город в приличном состоянии: мусор сортируем, хлам на улицы не выносим, за системами ухаживаем», — написал Колыхаев.

Мэр также призвал жителей Херсона поддерживать друг друга и «показать свое единство не только словом, но и делом — то, что вы и доказываете всему миру каждый день».

https://www.facebook.com/kolykhaev.igor/posts/5030588427034551&show_text=true&width=500
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсон Война России против Украины

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