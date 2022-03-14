Мэр оккупированного Херсона рассказал о ситуации в городе 14 марта, 09:46 Цей матеріал також доступний українською Мэр города анонсировал возобновление работы рынка и общественного транспорта (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Несмотря на временную оккупацию российскими войсками, власти Херсона пытаются наладить работу коммунальных служб и торговлю в новых кризисных условиях.

Об этом в понедельник, 14 марта, рассказал у себя в Facebook мэр города Игорь Колыхаев.



«Завтра в 8 утра откроется Центральный рынок (крытая его часть). Продающие собственную продукцию, за места платить не будут, с предпринимателей будет взиматься минимальный платеж — на охрану и уборку. Спасибо дирекции рынка за возможность для херсонцев торговать-покупать. Начало — это уже половина большого дела», — рассказал он.

Слушайте подкаст на эту тему

Кроме того, городская администрация пытается запустить общественный транспорт и уборку улиц.

«Прошу вас вспомнить, в каких условиях мы сейчас живем, и помогать нам поддерживать город в приличном состоянии: мусор сортируем, хлам на улицы не выносим, за системами ухаживаем», — написал Колыхаев.

Мэр также призвал жителей Херсона поддерживать друг друга и «показать свое единство не только словом, но и делом — то, что вы и доказываете всему миру каждый день».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.