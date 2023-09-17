Красный Крест официально предоставил статус пленного мэру Херсона Колыхаеву, которого похитили россияне

17 сентября, 15:17
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Игорь Колыхаев (Фото:Херсонский городской совет/Facebook)

Игорь Колыхаев (Фото:Херсонский городской совет/Facebook)

Международный комитет Красного Креста официально подтвердил статус пленного городского головы Херсона Игоря Колыхаева, которого российские оккупанты похитили в июне 2022 года.

Об этом Общественному сообщил сын Колыхаева Святослав.

Сын пленного городского головы отметил, что статус официально подтвердили 13 сентября 2023 года.

Святославу рассказали в Красном Кресте, что его отец находится на территории РФ, однако не уточнили, где именно. Также ему не сказали о состоянии здоровья отца.

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«Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колыхаева в список пленных и он находится на территории РФ. Где именно и о состоянии его здоровья не отметили. Также обновился его статус в личном кабинете координационного штаба», — отметил сын Колыхаева.

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28 июня 2022 года мэра Херсона Игоря Колыхаева похитили, когда он приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали сотрудники горисполкома, которые остались в городе.

В то же время российские оккупанты признали похищение Колыхаева. Они назвали это «нейтрализацией».

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Пленный Красный Крест Агрессия РФ Похищение Война России против Украины

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